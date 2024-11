Medvedev: “Da Russia possibile attacco alle basi NATO in caso di escalation”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev non ha escluso uno scenario in cui la Russia dovrà colpire le basi militari della NATO in caso di escalation dovuta all’uso di armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale contro la Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass.

“Se il conflitto dovesse svilupparsi secondo uno scenario di escalation, sarebbe impossibile escludere qualsiasi cosa, perché gli stati membri della NATO sono di fatto pienamente coinvolti in questo conflitto”, ha affermato in un’intervista ad Al Arabiya.

Medvedev ha fatto questo commento rispondendo alla domanda se la Russia possa colpire centri militari in Romania e Polonia e se i missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale continueranno a essere utilizzati contro di essa.

“Gli stati occidentali devono rendersi conto che combattono al fianco dell’Ucraina”, ha proseguito Medvedev.

“Nel frattempo, non combattono solo spedendo armi e fornendo denaro. Combattono direttamente, perché forniscono obiettivi sul territorio russo e controllano missili americani ed europei. Combattono con la Federazione Russa. E se questo è il caso, non si può escludere nulla”, ha affermato il politico.

Medvedev ha spiegato che “anche lo scenario più difficile e triste è possibile”.

“Non vorremmo uno scenario del genere, lo abbiamo detto tutti ripetutamente”, ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. “Vogliamo la pace, ma questa pace deve tenere in piena considerazione l’interesse della Russia”.

Il 19 novembre, l’Ucraina ha condotto attacchi contro obiettivi nelle regioni russe di Kursk e Bryansk, utilizzando missili ATACMS di fabbricazione statunitense e missili a lungo raggio Storm Shadow di fabbricazione britannica. In risposta, la Russia ha condotto un attacco combinato contro un’impresa del complesso militare-industriale ucraino utilizzando il missile balistico a medio raggio Oreshnik. Secondo il Ministero della Difesa russo, negli ultimi giorni, le forze ucraine hanno condotto diversi altri attacchi utilizzando missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale.