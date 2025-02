Monaco, attacco di Vance all’UE: Siete come un treno deragliato e senza valori

In un acceso discorso tenuto venerdì alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha aspramente criticato i politici, le istituzioni e i tribunali europei per quello che considera un allontanamento dai principi democratici e dai valori occidentali. Come dire: Siete un treno deragliato e senza valori democratici. “La minaccia più grande per l’Europa viene dall’interno, non dalla Russia e dalla Cina”, è l’affondo del vicepresidente.

Vance ha criticato in modo specifico il recente annullamento del risultato delle elezioni presidenziali in Romania, sostenendo che ciò ha minato le fondamenta della democrazia. Nelle elezioni in Romania era in vantaggio, a sorpresa, il candidato nazionalista Calin Georgescu, e doveva affrontare la seconda candidata al ballottaggio. Elemento che ha portato, in modo autoritario e senza precedenti, la Corte costituzionale rumena ad annullare le elezioni per presunte ingerenze russe.

Vance ha inoltre espresso preoccupazione per i presunti avvertimenti di annullamento delle elezioni in Germania in caso di vittoria dell’estrema destra dell’AfD, sostenendo che tali incidenti dimostrano una preoccupante tendenza dei leader europei a ignorare la volontà dei propri cittadini.

“Ora, queste dichiarazioni sprezzanti risultano scioccanti per le orecchie americane”, ha affermato Vance. Riguardo all’influenza straniera sulle elezioni, ha aggiunto: “Se la tua democrazia può essere distrutta con qualche centinaio di dollari di pubblicità digitale da un paese straniero, allora non era molto forte fin dall’inizio”, ha affermato Vance.

Il vicepresidente Usa ha fatto un paragone, dicendo: “Credetemi, lo dico con tutto l’umorismo, se la democrazia americana può sopravvivere a 10 anni di rimproveri da parte di Greta Thunberg (sul clima), voi ragazzi potete sopravvivere a qualche mese di Elon Musk”.

Si riferiva al chiaro sostegno di Musk al partito di estrema destra tedesco e alla sua diretta streaming su X con la leader dell’AfD Alice Weidel, che aveva scatenato discussioni su una possibile ingerenza elettorale in vista delle elezioni anticipate del 23 febbraio.

Il vicepresidente ha anche criticato le politiche europee che, a suo avviso, limitano la libertà di parola, come la chiusura dei social media durante i disordini civili e la repressione dei commenti online. La commissione Ue fa ha varato la Dsa, una norma che a parole dovrebbe proteggere dalla disinformazione, ma va contro qualsiasi principio di libertà di opinione e di parola sancita dalle Carte dei paesi membri. In una sola parola: censura.

“Per anni ci è stato detto che tutto ciò che finanziamo e sosteniamo è in nome dei nostri valori democratici condivisi, tutto, dalla nostra politica sull’Ucraina alla censura digitale, è pubblicizzato come una difesa della democrazia”, ​​ha affermato. “Ma quando vediamo tribunali europei annullare elezioni e alti funzionari minacciare di annullarne altre, dovremmo chiederci se ci stiamo attenendo a uno standard adeguatamente elevato”.

Il mese scorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dal candidato alla presidenza della Romania, Calin Georgescu, per annullare la sentenza di un tribunale nazionale che annullava le elezioni presidenziali.

Georgescu era il favorito dopo il primo turno delle elezioni del 24 novembre. Ma la corte suprema della Romania ha appunto annullato la tornata prima del secondo turno a dicembre, citando presunte accuse di interferenza russa. Sprezzante il commissario europeo che aveva avvertito: “Siamo stati capaci di farlo in Romania, faremo lo stesso in Germania” se dovesse prevalere l’Afd di Alice Weidel.

Vance ha sottolineato l’importanza dei mandati democratici, sostenendo che se non si presta attenzione alle voci dei cittadini, le nazioni europee faranno fatica ad affrontare sfide quali la competitività economica e la sicurezza delle catene di approvvigionamento. “…per realizzare qualsiasi cosa di valore nei prossimi anni servono mandati democratici”, ha affermato.

Il vicepresidente americano ha inoltre chiesto un approccio più proattivo al problema urgente delle migrazioni di massa, che a suo avviso ha avuto conseguenze significative per le società europee.

Sull’attacco automobilistico di giovedì che ha ferito 36 persone a Monaco, Vance ha detto: “Un richiedente asilo, un giovane sui 25 anni, già noto alla polizia, si schianta con un’auto contro la folla e distrugge una comunità. Quante volte dovremo subire questi terribili attentati prima di cambiare rotta e portare la nostra civiltà condivisa in una nuova direzione?”.

Ha esortato i leader europei ad accogliere la saggezza e le voci dei loro cittadini, anche quando tali opinioni possono essere sorprendenti o sgradevoli. Ha espresso fiducia nel futuro se i leader sostengono i principi della democrazia e ascoltano le persone che servono.

“Credere nella democrazia significa comprendere che ciascuno dei nostri cittadini ha saggezza e voce, e se ci rifiutiamo di ascoltare quella voce, anche le nostre battaglie più vittoriose otterranno ben poco”, ha affermato.

“Non abbiamo imparato nulla sul fatto che mandati esigui producono risultati instabili, ma c’è così tanto valore che può essere realizzato con il tipo di mandato democratico che penso deriverà dall’essere più reattivi alle voci dei cittadini se si vogliono godere economie competitive, se si vogliono godere energia a prezzi accessibili e catene di approvvigionamento sicure, allora si hanno bisogno di mandati per governare, perché si devono fare scelte difficili per godere di tutte queste cose”, ha affermato.

“Make Europe Great Again! MEGA, MEGA, MEGA” (Fai grande di nuovo l’Europa) ha scritto su X Elon Musk, postando un video del discorso di Vance a Monaco.