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Simulazione Youtrend: “Con lo Stabilicum il Centrodestra vince solo con Vannacci in coalizione”

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“Con lo Stabilicum oggi il centrodestra potrebbe vincere solo se include Futuro Nazionale con Vannacci in coalizione; il centrodestra conquisterebbe la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento. Senza il generale, la maggioranza andrebbe al campo largo”.

È quanto emerge dall’ultima simulazione di Youtrend, che ha tradotto in seggi gli attuali rapporti di forza tra le forze politiche in due scenari alternativi: Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, dentro o fuori dal centrodestra.

“Nell’esito oggi più probabile con Futuro Nazionale in coalizione – sottolinea l’istituto demoscopico – il centrodestra otterrebbe 223 seggi su 400 alla Camera e 114 su 205 al Senato, superando in entrambi i rami la soglia della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103 seggi). Il campo largo si fermerebbe a 162 deputati e 80 senatori, Azione otterrebbe 12 deputati e 3 senatori, mentre 3 seggi per ramo andrebbero ad altre liste. Completano il Senato i 5 senatori a vita”.

“Se Futuro Nazionale corresse da solo, il quadro si ribalterebbe. Il campo largo conquisterebbe 221 seggi alla Camera e 112 al Senato, ottenendo così la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Il centrodestra scenderebbe a 139 deputati e 70 senatori, Futuro Nazionale ne otterrebbe 26 alla Camera e 12 al Senato, Azione 11 e 3, le altre liste 3 e 3.

Il confronto tra i due scenari mostra il peso del premio di maggioranza previsto dallo Stabilicum. Divisi, centrodestra e Futuro Nazionale sommerebbero 165 deputati e 82 senatori: 58 deputati e 32 senatori in meno rispetto a quelli che otterrebbero correndo insieme. Un margine che basta a spostare la maggioranza da una coalizione all’altra e che rende la collocazione di Vannacci uno dei fattori decisivi della prossima legislatura.

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