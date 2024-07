Mosca: “Potremmo schierare missili nucleari in risposta allo spiegamento di razzi Usa in Germania”

Mosca non esclude di schierare missili nucleari in risposta allo schieramento di missili a lungo raggio statunitensi in Germania. Lo ha detto ai giornalisti il ​​vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov citato dalla Tass.

“Non escludo nulla”, ha detto il vice ministro quando gli è stato chiesto se la Russia potrebbe schierare missili nucleari in risposta allo spiegamento di missili statunitensi in Germania.

“Se i funzionari del governo federale tedesco riterranno ragionevole intraprendere attività incendiarie, citando ciò che abbiamo nella regione (Kaliningrad, la regione più occidentale della Russia, ndr), allora risponderemo con le misure di ritorsione che riterremo appropriate”, ha sottolineato l’alto diplomatico.

Secondo Ryabkov, date le capacità combinate dei paesi NATO, la Russia deve calibrare la sua risposta, senza avvertire alcun “vincolo interno” in termini di cosa schierare, dove e quando. “Detto questo, c’è un’ampia gamma di opzioni. Non si tratta di minacciare nessuno, è un modo per trovare il metodo più efficace per rispondere alle sfide mutevoli, in particolare in termini di costi”, ha aggiunto.

“Niente è predeterminato e non c’è alcuna predeterminazione per ulteriori tensioni”, ha continuato Ryabkov. “Purtroppo, a questo punto, l’Occidente sta seguendo la strada dell’escalation, cercando pretesti inverosimili per accusarci di presunta violazione della sua sicurezza. Ciò è deplorevole, ma non ci impedirà di lavorare per garantire la sicurezza lungo l’intero confine russo, inclusa sicuramente l’area delle operazioni militari speciali”, ha sottolineato.

Washington e Berlino hanno affermato in una dichiarazione congiunta del 10 luglio che gli Stati Uniti avrebbero iniziato a implementare capacità di fuoco a lungo raggio in Germania nel 2026. Missili “che hanno una gittata significativamente maggiore rispetto agli attuali razzi terrestri in Europa”.

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha sottolineato che tali piani aumentano la probabilità di una corsa ai missili e potrebbero portare a un’escalation incontrollata.