Mazara del Vallo, incendio in villa: morti padre e figlio

(ANSA) – MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 15 GEN – Nell’incendio di una villetta avvenuto in nottata in via Napoli a Mazara del Vallo (Trapani) sono morti Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio di 42 anni.

Le fiamme sarebbero divampate nel soggiorno pare per un corto circuito. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani hanno lavorato tutta la notte nell’abitazione per spegnere il rogo e risalire alle cause dell’incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.