Gemelli uccisi dal padre, sabato i funerali di Elena e Diego

Si svolgeranno sabato prossimo 4 luglio i funerali di Elena e Diego, i due gemelli di 12 anni uccisi dal papà Mario Bressi nella loro casa di vacanze a Margno in Valsassina.

La cerimonia sarà celebrata nel campo sportivo di Gessate, la cittadina milanese dove vivevano, in modo da permettere la partecipazione di più persone rispetto a quelle che potrebbe contenere la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove i bambini facevano catechismo.

Il padre la scorsa settimana aveva portato i due figli in una casa di vacanza a Margno, in Valsassina, e li ha uccisi per poi togliersi la vita. Prima del dramma Bressi avrebbe inviato un messaggio alla moglie, con la quale era in via di separazione, scrivendole che non avrebbe più rivisto i figli.

