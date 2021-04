La Cassazione conferma l’ergastolo per l’assassino di Sara Di Pietrantonio

E’ stata confermata dalla Cassazione la condanna all’ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l’uomo imputato per l’omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, prima uccisa e poi data alle fiamme, in Via della Magliana, alla periferia di Roma, la sera del 29 maggio 2016.

Nell’aprile del 2019, la stessa Suprema Corte aveva disposto l’appello bis non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto è definitivo: per Paduano il carcere a vita per un delitto crudele che sconvolse tutto il Paese.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM