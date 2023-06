Un Suv piomba su una Smart, morto un bimbo, due feriti. “Stavano facendo video social”

Grave incidente stradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco, a Roma. Un bambino di 5 anni è morto nello scontro tra la Smart Forfour sulla quale viaggiava e un suv Lamborghini.

Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove poi è deceduto. Ferite, a quanto si apprende, la sorella di 4 anni e la madre, trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo viaggiava sulla Smart insieme alla madre di 29 anni e alla sorellina di 4, che sono state trasportate in codice rosso all’ospedale S. Eugenio. A bordo della Lamborghini erano presenti cinque persone, quattro ragazzi e una ragazza, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali.

Si indaga sulla dinamica del tragico incidente. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatori: a quanto si apprende si faranno accertamenti sulla velocità e si cercherà anche di capire se l’incidente possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell’uso di telefonini o per girare dei video sui social