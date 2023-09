Terremoto in Marocco, centinaia di vittime e feriti. Urla sotto le macerie

1 di 5

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito Venerdì sera il Marocco è salito a 820 morti e 672 feriti, di cui 205 gravi, secondo l’ultimo bilancio del Ministero dell’Interno marocchino.

I media del paese maghrebino hanno riferito che c’è stata una grande mobilitazione nelle istituzioni sanitarie e che sono state richieste donazioni di sangue per alleviare le sofferenze delle vittime del terremoto.

Il ministero dell’Interno marocchino ha riferito che le forze dell’esercito stanno assistendo le squadre di protezione civile nelle operazioni di salvataggio. I media marocchini hanno descritto il sisma come il più forte terremoto che abbia colpito il Regno in cento anni, mentre grida di aiuto si levavano da sotto le macerie in diverse città marocchine colpite dal sisma di magnitudo 7 di questa notte.

L’epicentro del terremoto è stato registrato nella provincia di Al Haouz, a sud-ovest della città di Marrakesh, a una profondità di 18,5 chilometri.

Nasser Jabour, capo di un dipartimento presso l’Istituto Nazionale di Geofisica del Marocco, ha dichiarato: “Questa è la prima volta in un secolo che il centro ha registrato un violento terremoto di questo tipo in Marocco ”. Il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica, con sede a Rabat, ha dichiarato che la magnitudo del terremoto ha raggiunto i 7 gradi della scala Richter.

لحظات قلبت حياة المغاربة رأساً على عقب.. زلزال المغرب المدمر يذكر بمأساة تركيا وسوريا التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى #مراكش#زلزال_المغرب #العربية pic.twitter.com/L9M9WpIJWp — العربية (@AlArabiya) September 9, 2023

Il corrispondente di Al-Arabiya e Al-Hadath ha riferito che i villaggi nelle zone montuose a sud-ovest di Marrakesh sono ancora assediati e difficili da raggiungere.

I residenti di Marrakesh, la più grande città più vicina all’epicentro del violento terremoto che ha colpito il Marocco, hanno affermato che alcuni edifici nella città vecchia sono crollati, così come parti delle antiche mura della città, che sono elencate nel patrimonio Unesco. La televisione locale ha mostrato le immagini del crollo del minareto di un’antica moschea e della dispersione di macerie sulle auto distrutte.

Sabato mattina, il ministero ha dichiarato in un comunicato che secondo dati preliminari le vittime e i crolli sono concentrati per lo più nelle province e prefetture di Al Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. La dichiarazione ufficiale ha identificato l’epicentro del terremoto a Ighil, nella provincia di Al Haouz, nel sud del Marocco, sottolineando che sono stati mobilitati tutti i mezzi a disposizione per intervenire sulle zone disastrate. Migliaia sono i volontari intervenuti nei soccorsi. Si sta scavando sotto le macerie in cerca di superstiti. Diversi sono gli aiuti umanitari annunciati da molti paesi nel mondo.