Israele-Palestina, colloquio tra Erdogan e Abbas: “Ogni sforzo per fermare escalation”

Il presidente Mahmoud Abbas ha ricevuto stasera una telefonata dal suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, durante la quale hanno discusso degli ultimi pericolosi sviluppi nei territori palestinesi. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa.

Il presidente Abbas ha sottolineato durante la telefonata l’importanza di un intervento regionale e internazionale immediato per fermare l’aggressione israeliana contro i territori palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza, prima che sia troppo tardi.

Il presidente Abbas ha messo in guardia contro l’annuncio delle autorità di occupazione israeliane di tagliare i bisogni primari di acqua ed elettricità e di impedire l’ingresso di forniture alimentari al nostro popolo nella Striscia di Gaza, il che costituisce un crimine contro l’umanità e richiede l’intervento internazionale per impedire un simile atto umanitario. che si verifichi una catastrofe e di fornire soccorsi e aiuti medici alla nostra popolazione nella Striscia di Gaza.

Il Presidente ha sottolineato che l’unica soluzione all’escalation in atto nella regione è la soluzione politica che metta fine all’occupazione israeliana del territorio dello Stato di Palestina, con Gerusalemme come capitale.

Il Presidente ha ringraziato e apprezzato il suo omologo per la ferma posizione del suo Paese a sostegno della giusta causa palestinese.

Da parte sua, il presidente Erdogan ha sottolineato che la Turchia sta facendo ogni sforzo e sta prendendo contatto con tutte le parti internazionali e regionali per fermare l’escalation in corso, e che continuerà a fornire con veemenza il sostegno per difendere la causa palestinese.

Il presidente turco ha sottolineato che la Turchia sta monitorando da vicino gli sviluppi in Palestina ed è profondamente preoccupata per la crescente perdita di vite umane e distruzione.