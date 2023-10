Gaza senza elettricità per centrale spenta. 11 membri ONU uccisi nei raid israeliani

Nella Striscia di Gaza c’è una completa mancanza di elettricità. Lo ha affermato il capo dell’Autorità per l’energia di Gaza, citato dai media locali. L’unica centrale elettrica della Striscia di Gaza ha smesso di funzionare per mancanza di carburante.

Nel frattempo, 11 membri dello staff dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente (UNRWA) sono stati uccisi in attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Lo ha riferito l’organizzazione stessa in un post su X (ex Twitter).

We are very saddened to confirm that 11 @UNRWA colleagues have been killed since 7 October in the 📍#GazaStrip

Some were killed in their homes with their families.

UNRWA mourns this loss and is grieving with our colleagues and the families.https://t.co/TtpW8f7q0s

— UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023