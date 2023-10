Media e Ong denunciano: “Israele usa armi col fosforo bianco a Gaza e in Libano”

1 di 12

Israele nei suoi attacchi nella Striscia di Gaza starebbe usando il fosforo bianco. Lo riporta il Washington Post citato da molti media.

Un video di mercoledì su uno degli attacchi di Israele a Gaza sembra mostrare l’uso di fosforo bianco, la controversa munizione che può causare gravi danni se usata contro i civili, riporta il Washington Post citando un’analisi di Human Rights Watch.

Il video, verificato dal Washington Post, mostra due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso i target che, una volta esplosi, rilasciano automaticamente il fosforo bianco. Queste armi al fosforo con vietate dalle convenzioni internazionali.

L’uso del fosforo bianco da parte di Israele nelle operazioni militari a Gaza e in Libano mette i civili a rischio di lesioni gravi e a lungo termine, ha affermato giovedì Human Rights Watch pubblicando un documento di domande e risposte sul fosforo bianco. Human Rights Watch ha verificato i video girati in Libano e Gaza rispettivamente il 10 e 11 ottobre 2023, che mostravano molteplici esplosioni aeree di fosforo bianco sparate dall’artiglieria sul porto della città di Gaza e su due località rurali lungo il confine tra Israele e Libano, e ha intervistato due persone che ha descritto un attacco a Gaza.

Il fosforo bianco – si legge sul sito dell’organizzazione umanitaria -, che può essere utilizzato per marcare, segnalare e oscurare, o come arma per appiccare fuochi che bruciano persone e oggetti, ha un significativo effetto incendiario che può bruciare gravemente persone e incendiare strutture, campi e altri oggetti civili. i dintorni in fiamme. L’uso del fosforo bianco a Gaza, una delle aree più densamente popolate del mondo, amplifica il rischio per i civili e viola le norme diritto internazionale umanitario che divietano di esporre i civili a rischi inutili.

“Ogni volta che il fosforo bianco viene utilizzato in aree civili affollate, comporta un alto rischio di ustioni atroci e sofferenze permanenti”, ha affermato Lama Fakih, direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch. “Il fosforo bianco è illegalmente indiscriminato quando esplode in aree urbane popolate, dove può bruciare case e causare danni enormi ai civili”.

L’11 ottobre, Human Rights Watch ha intervistato telefonicamente due persone della zona di al-Mina nella città di Gaza, che hanno descritto di aver osservato attacchi coerenti con l’uso di fosforo bianco. Uno si trovava in strada in quel momento, mentre l’altro si trovava in un vicino edificio adibito a uffici. Entrambi hanno descritto attacchi aerei in corso prima di vedere esplosioni nel cielo seguite da quelle che hanno descritto come linee bianche che vanno verso la terra. Hanno stimato che l’attacco sia avvenuto tra le 11:30 e le 13:00. Entrambi hanno detto che l’odore era soffocante. La persona che era nel suo ufficio ha detto che l’odore era così forte che si è avvicinato alla finestra per vedere cosa stava succedendo e poi ha filmato lo sciopero.

Human Rights Watch ha esaminato il video e ha verificato che era stato ripreso nel porto di Gaza City e ha identificato che le munizioni utilizzate nell’attacco erano proiettili di artiglieria al fosforo bianco da 155 mm. Altri video pubblicati sui social media e verificati da Human Rights Watch mostrano la stessa posizione. Il fumo bianco denso e l’odore di aglio sono caratteristiche del fosforo bianco.

Human Rights Watch ha anche esaminato due video del 10 ottobre provenienti da due località vicino al confine tra Israele e Libano. Ciascuno mostra proiettili di artiglieria al fosforo bianco da 155 mm utilizzati, apparentemente come cortine fumogene, marcature o segnalazioni.

Il fosforo bianco si accende se esposto all’ossigeno atmosferico e continua a bruciare finché non viene privato dell’ossigeno. La sua reazione chimica può creare calore intenso (circa 815°C/1.500°F), bagliore e fumo.

Al contatto, il fosforo bianco può bruciare le persone, termicamente e chimicamente, fino alle ossa poiché è altamente solubile nel grasso e quindi nella carne umana. I frammenti di fosforo bianco possono aggravare le ferite anche dopo il trattamento e possono entrare nel flusso sanguigno e causare insufficienza multiorgano. Le ferite già medicate possono riaccendersi quando le medicazioni vengono rimosse e le ferite vengono riesposte all’ossigeno. Anche le ustioni relativamente minori sono spesso fatali. Per i sopravvissuti, le cicatrici estese restringono il tessuto muscolare e creano disabilità fisiche. Il trauma dell’aggressione, il trattamento doloroso che ne consegue e le cicatrici che cambiano aspetto portano a danni psicologici ed esclusione sociale.

L’uso del fosforo bianco – si legge ancora sul sito di HRW -, nelle aree densamente popolate di Gaza viola il requisito previsto dal diritto umanitario internazionale di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare lesioni civili e perdite di vite umane, ha affermato Human Rights Watch. Questa preoccupazione è amplificata dalla tecnica evidenziata nei video di proiettili al fosforo bianco che esplodono in aria. L’esplosione in aria di proiettili al fosforo bianco diffonde 116 cunei di feltro ardente impregnati nella sostanza su un’area compresa tra 125 e 250 metri di diametro, a seconda dell’altitudine dell’esplosione, esponendo così più civili e strutture civili a potenziali danni rispetto a un’esplosione localizzata al suolo.

Le autorità israeliane non hanno commentato se abbiano utilizzato o meno il fosforo bianco durante i combattimenti in corso.

L’uso del fosforo bianco da parte di Israele avviene nel contesto delle ostilità seguite agli attacchi mortali di Hamas del 7 ottobre e ai successivi attacchi missilistici che hanno ucciso, al 12 ottobre, più di 1.300 israeliani, tra cui centinaia di civili, e alla presa di decine di israeliani come ostaggi in violazione del diritto internazionale umanitario. Il pesante bombardamento israeliano di Gaza in questo periodo ha ucciso, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, più di 1.400 palestinesi a Gaza, compresi decine di civili, e ha provocato lo sfollamento di oltre 338.000 persone . Anche molte comunità nel sud di Israele sono state sfollate e, secondo quanto riferito, più di 1.500 militanti palestinesi sono morti in Israele. Le autorità israeliane hanno tagliato l’elettricità, l’acqua, il carburante e il cibo a Gaza, in violazione del divieto del diritto umanitario internazionale contro le punizioni collettive, esacerbando la terribile situazione umanitaria dovuta a oltre 16 anni di chiusura israeliana .

Human Rights Watch ha documentato l’uso del fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano nei precedenti conflitti a Gaza, compreso quello del 2009 . Israele dovrebbe vietare ogni uso di munizioni al fosforo bianco “airburst” nelle aree popolate, senza eccezioni. Esistono alternative facilmente disponibili e non letali ai proiettili fumogeni al fosforo bianco, compresi alcuni prodotti da aziende israeliane, che l’esercito israeliano ha utilizzato in passato come oscurante per le sue forze. Queste alternative hanno lo stesso effetto e riducono drasticamente i danni ai civili.

Nel 2013, in risposta a una petizione all’Alta Corte di Giustizia israeliana riguardante l’uso del fosforo bianco a Gaza, l’esercito israeliano ha dichiarato che non avrebbe più utilizzato il fosforo bianco nelle aree popolate tranne che in due situazioni ristrette che hanno rivelato solo ai giudici . Nella sentenza della corte, il giudice Edna Arbel ha affermato che le condizioni “renderebbero l’uso del fosforo bianco un’eccezione estrema in circostanze molto particolari”. Sebbene questa sentenza non rappresentasse un cambiamento ufficiale nella politica, il giudice Arbel ha invitato l’esercito israeliano a condurre un “esame approfondito e completo” e ad adottare una direttiva militare permanente.

Gli attacchi con armi incendiarie lanciate via aria in aree civili sono vietati dal Protocollo III della Convenzione sulle armi convenzionali (CCW). Sebbene il protocollo contenga restrizioni più deboli per le armi incendiarie lanciate da terra, tutti i tipi di armi incendiarie producono ferite orribili. Il Protocollo III si applica solo alle armi “progettate principalmente” per appiccare incendi o provocare ustioni, e quindi alcuni paesi ritengono che escluda alcune munizioni multiuso con effetti incendiari, in particolare quelle contenenti fosforo bianco.

Human Rights Watch e molti stati chiedono da tempo che queste lacune siano colmate nel Protocollo III. Questi attacchi dovrebbero dare impulso agli appelli di almeno due dozzine di paesi affinché la riunione degli Stati parte della CCW prenda del tempo per discutere l’adeguatezza del Protocollo III. Il prossimo incontro è previsto per novembre alle Nazioni Unite a Ginevra.

La Palestina ha aderito al Protocollo III il 5 gennaio 2015 e il Libano il 5 aprile 2017, mentre Israele non lo ha ratificato.

“Per evitare danni ai civili, Israele dovrebbe smettere di usare il fosforo bianco nelle aree popolate”, ha detto Fakih. “Le parti in conflitto dovrebbero fare tutto il possibile per risparmiare ai civili ulteriori sofferenze”.