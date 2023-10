L’Iran avverte Israele: “Fermare crimini a Gaza prima che sia troppo tardi”

1 di 5

L’Iran ha chiesto a Israele di fermare i suoi attacchi contro Gaza, avvertendo che la guerra potrebbe espandersi ad altre parti del Medio Oriente se Hezbollah si unisse alla battaglia, aggiungendo che Israele potrebbe subire “un enorme terremoto”. Lo riportano i media arabi.

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha detto ai giornalisti a Beirut che il gruppo libanese Hezbollah ha preso in considerazione tutti gli scenari di guerra e che Israele dovrebbe fermare immediatamente i suoi attacchi a Gaza. Amir-Abdollahian ha detto di aver incontrato il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah.

“Conosco gli scenari che Hezbollah ha messo in atto. Qualsiasi passo compiuto dalla resistenza libanese causerà un enorme terremoto nell’entità sionista”, ha affermato.

“Voglio mettere in guardia i criminali di guerra e coloro che sostengono questa entità prima che sia troppo tardi per fermare i crimini contro i civili a Gaza, perché potrebbe essere troppo tardi tra poche ore”.

Intanto, dopo l’avvertimento del governo di Natanyahu di evacuare i palestinesi da nord a sud della Striscia di Gaza, – avvertimento ignorato dal gruppo di resistenza Hamas che invita i palestinesi a rimanere a casa -, l’esercito israeliano potrebbe invadere il territorio palestinese al più presto. Truppe israeliane a bordo di carri armati e altri veicoli blindati si stanno ammassando in un campo vicino alla città israeliana meridionale di Ashkelon.

I media occidentali stanno narrando che la volontà di Hamas a non lasciare andar via i civili palestinesi dalla Striscia significherebbe che le milizie vogliano usare i civili come “scudi umani”.