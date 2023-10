Il missile che ha colpito l’ospedale di Gaza è di Israele. Il jet sull’edificio poi l’esplosione

La bomba sganciata sull’ospedale Al-Ahli di Gaza, che ha provocato almeno 500 vittime e altrettanti feriti, sarebbe di origine americana in dotazione esclusiva dell’esercito di Israele. Lo riportano vari media e fonti sui social media.

Si tratta di un missile MK-84 dal peso complessivo di oltre 850 kg compresi circa 400 chili di esplosivo. Un arma potentissima che non sarebbe in dotazione di Hamas, che pure possiede razzi a medio raggio che possono scheggiare al massimo qualche edificio o far saltare in aria qualche automobile, comunque letali e pericolosi, ma non distruttivi come un MK-84.

Questo tipo di missile pesante è in linea con le capacità di armamenti di Tel Aviv che né detiene un gran numero, molti dei quali utilizzati per radere al suolo interi quartieri della Striscia di Gaza e in grado di essere trasportati da caccia bombardieri, aerei che non sono in dotazione della resistenza palestinese.

🇮🇱 Why is their an Israeli fighter jet flying above the hospital at the time it was bombed if Israel didn’t bomb it? 🇮🇱 Also why are the Hamas missiles Israel claims hit the hospital all flying in the opposite direction of the hospital? Israel did it! pic.twitter.com/EE7RsoPtQm — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 18, 2023

Al proposito di aerei, circola una ricostruzione su X in cui si nota un jet delle forze israeliane. Dalla clip si nota il caccia-bombardiere circolare sopra l’ospedale che sarà colpito di lì a poco, mentre sulla destra si vedono i missili di Hamas lanciati dalla parte opposta, in direzione di Israele. Colpito l’ospedale battista, l’aereo scompare nell’oscurità.