Raid israeliani sul campo profughi palestinese in Cisgiordania, vittime e feriti

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato di aver colpito il campo profughi palestinese di Nur Shams in Cisgiordania, uccidendo diversi militanti e ferendone molti altri. Lo riferisce l’agenzia Tass citando fonti militari israeliani. L’offensiva militare si estende quindi anche nella West Bank.

“Un aereo delle forze di difesa israeliane ha colpito una squadra di terroristi armati che minacciavano la sicurezza dei soldati che conducevano un’operazione di terra nel campo di Nur Shams. Diversi terroristi sono stati uccisi nell’attacco”, ha detto l’IDF su Telegram. Secondo l’IDF, l’attacco faceva parte di un raid israeliano nel campo profughi dove si ritiene vi siano miliziani di Hamas considerati “terroristi”.

“Le forze di sicurezza sotto la direzione dell’Agenzia per la sicurezza israeliana sono operative fin dal primo mattino in un’operazione di lotta al terrorismo nel campo profughi di Nur Shams. Le forze stanno lavorando per arrestare le persone ricercate, contrastare l’infrastruttura terroristica e confiscare le armi. Quindi Finora sono state arrestate circa 10 persone ricercate, sono state distrutte diverse cariche pronte trovate dalle forze dell’ordine, vi è stato inoltre uno scontro a fuoco con uomini armati e sono stati lanciati esplosivi contro le forze dell’ordine. Diversi soldati sono rimasti feriti”, ha detto l’IDF.

Non cessano gli attacchi nella Striscia di Gaza: Morti e feriti

Le forze di israeliane hanno lanciato una raffica di attacchi aerei su varie località della Striscia di Gaza, provocando dozzine di vittime e feriti tra i civili palestinesi, compresi bambini, secondo il corrispondente Wafa.

Gli attacchi più violenti hanno preso di mira il quartiere di Yarmouk nella città di Gaza, la città centrale di Deir al-Balah e la città meridionale di Khan Yunis, provocando numerose vittime.

Fonti mediche citate dall’agenzia hanno riferito che almeno sette palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo contro un edificio residenziale a Khan Yunis, portando a 32 il numero dei civili uccisi nella sola città dalle prime ore della giornata.

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, dall’inizio dell’aggressione israeliana in corso nella Striscia di Gaza sono stati registrati un totale di 3.785 palestinesi, con più di 12.000 feriti.

La situazione a Gaza rimane disastrosa, con le famiglie in lutto per i loro cari e un numero crescente di feriti che necessitano di cure mediche urgenti. Almeno quattro ospedali sono ormai fuori servizio nella Striscia a causa dell’intensità dell’aggressione israeliana.

In video l’uccisione di due bambini nella Striscia.

🇮🇱 Israel shot this unarmed child yesterday in Tulkarem, in the West Bank.

🇮🇱 I thought Israel said they were just “defending” themselves against “Hamas in Gaza.”

Israel is a TERRORIST Statespic.twitter.com/4SHCYsIZS2

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 19, 2023