Ministero palestinese: “Oltre 30.000 vittime con raid israeliani a Gaza”

Più di 30.300 persone sono state uccise a seguito degli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza da quando le tensioni sono aumentate nell’ottobre 2023, ha affermato il Ministero della Sanità dell’enclave palestinese.

“Il numero delle vittime dell’aggressione israeliana a Gaza ha raggiunto finora le 30.320”, ha affermato il ministero del Qatar all’emittente Al Jazeera. Altri 71.533 palestinesi sono rimasti feriti.

Solo nelle ultime 24 ore, ha detto il ministero, 92 persone sono state uccise e 156 ferite a seguito dei bombardamenti israeliani su Gaza. Le ultime da quando giovedì con un raid l’esercito israeliano ha massacrato 120 civili palestinesi mentre erano in attesa degli aiuti alimentari.

Le tensioni sono divampate di nuovo in Medio Oriente il 7 ottobre 2023, quando i militanti del movimento palestinese radicale Hamas con sede nella Striscia di Gaza hanno organizzato un attacco a sorpresa sul territorio israeliano da Gaza, uccidendo residenti degli insediamenti di confine israeliani e prendendo oltre 240 ostaggi, comprese donne, bambini e anziani. Hamas ha descritto il suo attacco come una risposta alle azioni aggressive delle autorità israeliane contro la moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio nella Città Vecchia di Gerusalemme. In risposta, Israele ha dichiarato il blocco totale della Striscia di Gaza, che prima della crisi ospitava 2,3 milioni di palestinesi, e ha lanciato attacchi aerei su Gaza e su alcune parti del Libano e della Siria. Scontri sono stati segnalati anche in Cisgiordania.