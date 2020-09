Psichiatri: da Covid forte impatto sulla salute mentale. Da marzo 71 suicidi

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Il Covid-19 sta avendo un grosso impatto sulla salute mentale: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente correlati a Covid, a fronte di un numero di suicidi per crisi economica che nello stesso periodo del 2019 si attestava a 44 e quello dei tentati suicidi a 42.

Lo segnalano gli psichiatri al Convegno Internazionale sulle tematiche legate al suicidio, organizzato dalla Sapienza Università di Roma e con il sostegno non condizionato della Fondazione Menarini, in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre.

Oltre alle conseguenze della pesantissima crisi economica che non lasciano prospettive per il futuro, pesano l’isolamento sociale, lo “stigma” verso chi ha superato la malattia, il peggioramento di un disagio psichico aggravato dalla pandemia.

