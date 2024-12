Putin: “Non siamo contrari ai negoziati sull’Ucraina in Slovacchia”

“La Russia non è contraria a negoziare con l’Ucraina sulla ‘piattaforma’ fornita dalla Slovacchia, perché gli slovacchi assumono una posizione neutrale”. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin durante una conversazione con i giornalisti a San Pietroburgo, a seguito di una riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico. Lo riportano i media russi.

“Non ci importa se si arriva a questo, perché no? Dal nostro punto di vista questa posizione non è di parte ma è neutrale. La Slovacchia si è dimostrata neutrale. Se è così, per noi è un’opzione accettabile”, ha detto il capo dello Stato della Federazione russa.

Secondo il presidente russo, la Slovacchia è pronta a fornire una ‘piattaforma’ per i negoziati tra Russia e Ucraina. Allo stesso tempo, il primo ministro slovacco Robert Fico ha mostrato una convinta posizione per una soluzione pacifica in Ucraina, ha detto Putin. Fico domenica scorsa era stato ricevuto al Cremlino da leader russo. I due hanno parlato principalmente di partenariato commerciale, incluso il gas russo, e per una soluzione pacifica nel conflitto in corso in Ucraina.