Iran, folla oceanica ai funerali dell’ayatollah Ali Khamenei ucciso da Israele e Usa: “Vendetta”

Una folla oceanica ha presenziato a Teheran al commiato dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso a 86 anni negli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran lo scorso 28 febbraio.

Sventolando bandiere rosse e invocando vendetta, una folla immensa, riunitasi a Teheran per la cerimonia di commiato del leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha giurato che il suo assassinio non resterà impunito, si legge sull’agenzia iraniana Tasnim. I funerali durano due giorni.

Persone in lutto si sono riunite nella Grande Moschea di Teheran il 4 e il 5 giugno, dove il dolore si è intrecciato con ripetute promesse di vendicare il sangue del Leader martire.

I partecipanti portavano bandiere rosse con la scritta araba “Ya Litharat al-Hussein” (“O vendicatori di Hussein”), un simbolo profondamente radicato nella tradizione sciita e associato al martirio dell’Imam Hussein (AS) a Karbala.

Storicamente, la bandiera rossa simboleggia che è stato versato ingiustamente sangue innocente e che la giustizia non è ancora stata fatta. Sebbene venga comunemente esposta durante le cerimonie di lutto del Muharram, veicola anche un messaggio più ampio di ricerca della giustizia e, in circostanze eccezionali, simboleggia la determinazione a vendicarsi dei responsabili del crimine.

Facendo eco a tale simbolismo, i partecipanti al funerale hanno ripetutamente scandito “Vendetta! Vendetta!” mentre sventolavano bandiere iraniane, ritratti della Guida martire, immagini della Guida suprema della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, e il simbolo del “pugno chiuso”, giurando fedeltà e dando l’ultimo saluto all’Imam martire.

Durante tutta la giornata, la folla ha continuato ad affluire nella sala di preghiera, mentre le recitazioni del Corano e le elegie riempivano la sala, creando un’atmosfera di profondo lutto e incrollabile determinazione.

L’ayatollah Khamenei è stato martirizzato in un attacco congiunto statunitense-israeliano su Teheran il 28 febbraio 2026, all’inizio di una guerra di aggressione di 40 giorni contro la Repubblica islamica dell’Iran.