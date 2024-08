“La provocazione armata dell’Ucraina al confine russo di Kursk mira a rafforzare la posizione di Kiev nei colloqui futuri, ma i colloqui con un governo che attacca i civili non hanno senso”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin aprendo un incontro sulla situazione al confine con la Russia.

“Ora è chiaro perché il regime di Kiev ha rifiutato le nostre proposte di tornare al piano per una soluzione pacifica”, ha detto Putin. “Il nemico, con l’aiuto dei suoi padroni occidentali – sta eseguendo i loro ordini, e l’Occidente sta muovendo guerra contro di noi usando gli ucraini cerca di migliorare la sua posizione negoziale in futuro”.

“Ma di che tipo di negoziati possiamo parlare con persone che colpiscono indiscriminatamente i civili, le infrastrutture civili o cercano di creare minacce alle centrali nucleari”, ha continuato il presidente. “Di cosa possiamo parlare con loro?”

Il consigliere dello staff dell’ufficio presidenziale ucraino, Mikhail Podolyak, ha affermato che l’Ucraina potrebbe migliorare la sua posizione negoziale con l’aiuto di un’operazione sul territorio russo. L’edizione europea di “Politico” ha affermato che l’attacco nella regione russa di Kursk è avvenuto con l’approvazione dell’Occidente.

Le forze ucraine hanno iniziato un attacco importante nella regione di Kursk il 6 agosto. Da allora, sono stati emessi ripetutamente allarmi di attacco missilistico nella regione. Secondo il Ministero russo per le situazioni di emergenza, più di 8.000 persone sono state evacuate dalle aree di confine nel corso dell’ultimo giorno a causa degli attacchi ucraini e più di 6.000 persone sono state collocate in centri di accoglienza temporanei.

Il bilancio dell’attacco ucraino è stato di 12 morti e 121 feriti, vittime civili tra cui numerosi bambini. Gli ospedali hanno ricoverato 69 persone rimaste ferite nel bombardamento ucraino della regione di Kursk, ha affermato il ministro della Salute russo Mikhail Murashko. Di loro, 17 sono in gravi condizioni.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Difesa russo, l’Ucraina ha perso fino a 1.350 soldati, 29 carri armati e 23 veicoli corazzati per il trasporto di truppe dall’inizio delle ostilità nella regione di Kursk.

L’attacco ucraino nella regione russa di Kursk

La mattina del 6 agosto, unità dell’esercito ucraino hanno tentato di impadronirsi di una parte del territorio del distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk. Come ha riferito al presidente il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov, citato da Ria Novosti, i militari hanno fermato la loro avanzata. Lui ha sottolineato che l’operazione si concluderà con la sconfitta del nemico e l’accesso al confine di Stato.

Come ha affermato Vladimir Putin, con il suo attacco il regime di Kiev sta cercando di migliorare le posizioni negoziali per il futuro, di fermare l’avanzata delle truppe russe per liberare completamente il territorio della DPR, LPR e Novorossiya, nonché di destabilizzare la situazione politica interna in il paese. Tuttavia, il nemico riceverà una risposta degna e tutti gli obiettivi che la Russia si trova ad affrontare verranno raggiunti, ha osservato il presidente.

Un regime di operazioni antiterrorismo è stato introdotto nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk. Kursk ha anche uno stato di emergenza federale. Il comitato investigativo ha aperto procedimenti penali, in particolare su attacchi terroristici e omicidi. Gli investigatori stanno accertando l’identità dei militari ucraini che hanno dato ed eseguito ordini di colpire obiettivi civili.