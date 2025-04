Telegraph: “In Vaticano Trump ha detto a Macron di non sedersi”

Si è molto parlato del “mistero della terza sedia” messa e poi tolta da un prelato nei minuti in cui Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro prima deli funerali di Papa Francesco.

Secondo un labiale citato dal Telegraph, il presidente Usa Donald Trump avrebbe detto al presidente francese: “Non sei nel posto giusto qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore, non dovresti essere qui” e si vede Zelensky annuire.

Ma fonti diplomatiche francesi hanno “chiarito” che la sedia sarebbe stata destinata a un interprete e non al presidente francese, minimizzando ogni tensione, sostenendo che “Macron ha visto Trump poco prima e ha visto anche Zelensky dopo”.

Nella ricostruzione completa dell’incontro (video), si vedono Trump, in abito blu, e Zelensky, in giacca e camicia e pantaloni neri, che si dirigono verso un angolo della chiesa dove funzionari vaticani sistemano frettolosamente non due, ma tre sedie. Macron si avvicina e strige la mano ai due. A quel punto il presidente Usa avvicina il presidente francese e dice: “Rallenta, lasciami portare…”, e a quel punto scompaiono dall’inquadratura. Per poi chiedere a Macron di lasciarlo solo a parlare con il leader ucraino.

Secondo altre fonti le sedie in procinto di essere adagiate in Basilica a San Pietro erano più di tre: inizialmente altre due seggiole sarebbero state destinate, per un incontro più allargato, a Starmer e von der Leyen, insieme a Macron i cosiddetti “volenterosi” schierati per proseguire la guerra in Ucraina e contro il piano di pace proposto dal presidente americano.

Tuttavia Trump, vedendo le tre sedie ha detto “solo due”, e si vede nelle immagini un prelato che poggia la terza sedia in un angolo del salone vaticano. Secondo fonti cardinalizie l’incontro tra Trump e Zelensky sarebbe stato favorito dagli sforzi diplomatici dello stesso Vaticano.

Il video in cui Trump avvicina Macron e gli dice: “Tu non sei nel posto giusto”