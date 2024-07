Incendi, due vigili del fuoco morti per salvare una famiglia

Questo pomeriggio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento, fanno sapere gli stessi vigili del fuoco. A perdere la vita sono Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi 45 enni

“Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da eroi”, spiega il sindaco di Nova Siri. Antonello Mele.

Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha evidenziato quanto sia “complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi” ed ha ricordato che “i comportamenti scorretti, oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale, possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento”.

Roghi hanno interessato anche la Capitale: un vasto incendio di sterpaglie è divampato in via di Casal Lumbroso, dove sono bruciati due capannoni e in via precauzionale sono state evacuate diverse abitazioni a causa del fumo denso che ha interessato l’intera area. Tanto che la Protezione civile ha raccomandato di tenere le finestre chiuse e di non utilizzare i condizionatori a presa d’aria esterna nella zona. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento.

Un altro incendio ha colpito una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese. Qui, cinque dipendenti della ditta, sono rimasti feriti.

Muore carbonizzato nella sua auto che va in fiamme. Una vera e propria tragedia quella che è capitata ad un 93enne di Cocullo che è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco di Sulmona, questo pomeriggio, dopo un incendio di sterpaglie divampato nelle campagne di Goriano Sicoli. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno notato una Panda vecchio modello che era rimasta coinvolta nel rogo. All’interno c’era il cadavere dell’anziano. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause che hanno generato l’incendio