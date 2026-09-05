È ancora scontro tra Usa e Iran nel Golfo Persico, attaccate petroliere

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha rilasciato una dichiarazione sui social per annunciare un attacco ad alcune petroliere iraniane in transito nelle acque del Golfo Persico. Il fatto, secondo quanto scrive l’agenzia turca Anadolu, è successo al largo dell’isola di Hark, a nord del bacino iraniano.

Nella dichiarazione, il Centcom ha affermato di aver preso di mira tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva lanciato missili balistici contro due navi da guerra della Marina statunitense che pattugliavano le acque regionali.

Il comunicato, che sottolineava come le navi statunitensi fossero “sfuggite con successo” all’attacco iraniano, si affermava inoltre che il Comando americano aveva messo fuori uso due petroliere iraniane al largo dell’isola di Qarg e distrutto un’altra petroliera iraniana nel Golfo dell’Oman.

Nella nota citata dall’agenzia si citava l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom, il quale affermava che non avrebbero esitato a distruggere “la limitata e vulnerabile flotta petrolifera iraniana”, se necessario, aggiungendo: “Il nostro messaggio alle Guardie Rivoluzionarie iraniane è chiaro: se sparate contro le nostre navi, pagherete un prezzo economico molto più alto”.

Il conflitto tra Usa e Iran nel Golfo Persico non si ferma, con lo Stretto di Hormuz, più a sud da dove è avvenuto l’odierno attacco Usa, che resta nel pieno controllo di Teheran.