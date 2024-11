Zakharova: “L’Occidente scherza col fuoco”. E Putin aggiorna il piano nucleare russo

“L’Occidente scherza col fuoco. La risposta di Mosca agli attacchi con proiettili occidentali a lungo raggio sul suolo russo sarà appropriata e ferma”. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass, dopo la notizia di ieri in cui il pr3esidente Usa Biden intende fornire missili Atacms all’Ucraina per colpire la Russia in profondità.

“L’uso da parte del regime di Kiev di proiettili a lungo raggio per attacchi sul nostro territorio – ha spiegato la portavoce – significherà il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e dei suoi satelliti nel combattimento contro la Russia, nonché un cambiamento radicale nell’essenza e nella natura del conflitto. In questo caso, la risposta della Russia sarà appropriata e tangibile”.

Zakharova ha osservato che “non è ancora chiaro se tali notizie siano basate su fonti ufficiali”. “Una cosa è ovvia: in mezzo ai fallimenti del regime di Kiev, i suoi gestori occidentali contano sulla massima escalation della guerra ibrida scatenata contro la Russia, cercando di raggiungere l’obiettivo illusorio di ‘sconfiggere strategicamente Mosca’. Tuttavia, non importa quanto Zelensky e i suoi scagnozzi ci sperino e preghino, non esiste un’arma miracolosa in grado di influenzare il corso dell’operazione militare speciale”, ha affermato Zakharova.

Putin approva il nuovo piano nucleare della Russia

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che approva i Fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare, la dottrina nucleare aggiornata del Paese. Lo riporta sempre la Tass.

Il principio fondamentale della dottrina è che l’uso di armi nucleari è una misura di ultima istanza per proteggere la sovranità del paese. L’emergere di nuove minacce e rischi militari ha spinto la Russia a chiarire le condizioni per l’uso di armi nucleari.

In particolare, la dottrina modificata amplia la gamma di paesi e alleanze militari soggetti a deterrenza nucleare, nonché l’elenco delle minacce militari che tale deterrenza è progettata per contrastare. Inoltre, il documento afferma che la Russia considererà ora qualsiasi attacco da parte di un paese non nucleare supportato da una potenza nucleare come un attacco congiunto.

Mosca si riserva inoltre il diritto di considerare una risposta nucleare a un attacco con armi convenzionali che minacci la sua sovranità, un lancio su larga scala di aerei, missili e droni nemici che prendono di mira il territorio russo, il loro attraversamento del confine russo e un attacco al suo alleato Bielorussia. La versione precedente della dottrina nucleare russa è stata approvata nel giugno 2020, sostituendo un documento analogo in vigore da dieci anni.

La dottrina nucleare aggiornata della Russia è stata pubblicata nei tempi previsti, afferma il Cremlino