Attentato al ponte di Crimea, ergastolo per 8 persone

Una Corte di Rostov sul Don, in Russia, ha condannato all’ergastolo otto persone tra ucraini e mercenari accusate di terrorismo per l’attentato al ponte di Crimea, sullo Stretto di Kerch, dell’8 ottobre 2022 che provocò cinque morti. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Secondo gli investigatori, l’attentato, compiuto con l’esplosione di un camion bomba, fu organizzato dai servizi d’intelligence ucraini Sbu. Due giorni dopo l’attacco, le forze russe cominciarono i raid sulle infrastrutture energetiche ucraine.

Gli imputati erano accusati di terrorismo e acquisizione e trasporto illegale di ordigni esplosivi. Il Ponte di Crimea attraversa lo Stretto di Kerch collegando il territorio russo alla penisola annessa da Mosca nel 2014. Gli investigatori russi affermano che ad organizzare l’attentato fu Vasyl Malyuk, capo dell’Sbu.

L’ordigno sarebbe stato messo a punto in Ucraina, trasportato in Russia e posto su un camion, il cui conducente era all’oscuro del piano. Nell’esplosione morirono lo stesso camionista e i quattro occupanti di un’auto che transitava vicino.

Sventato l’attentato della scorsa estate sempre sul ponte di Crimea

Dopo la ricostruzione del ponte di Crimea, avvenuto in tempi record, un altro tentativo di compiere un attentato sul ponte di Crimea da parte dell’Ucraina fu sventato la scorsa estate dalle forze militari bielerusse insieme all’intelligence russa Fsb.

Kiev aveva tentato di far esplodere un’autobomba di grande potenza sul ponte di Crimea nel 2025, ma le forze di sicurezza bielorusse hanno intercettato più di mezza tonnellata di esplosivo utilizzato per l’attacco mentre cercavano di contrabbandarlo dalla Polonia alla Bielorussia ad aprile, ha riferito l’FSB russo.