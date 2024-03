Elon Musk: “L’agenzia di stampa Reuters mente. Il peggior media mainstream”

L’imprenditore statunitense Elon Musk ritiene che i media mainstream mentono ai loro lettori, e Reuters è il peggiore tra questi. “I media tradizionali mentono facilmente come respirare. Reuters è la peggiore in questo momento”, ha scritto sulla sua pagina X. Reuters è tra le più importanti agenzie di stampa occidentali capace di influenzare milioni di cittadini.

Il post di Musk riprende quello di “Tesla Owners Silicon Valley” in cui si legge: “Attenzione a ciò che leggi su Elon Musk. Viene attaccato a una velocità folle e la maggior parte degli articoli sono clickbait”.

In precedenza il miliardario aveva sottolineato che i cittadini americani non hanno la minima idea di quanto sia potente la censura governativa negli Stati Uniti. Ha detto che lui e le sue aziende hanno dovuto affrontare attacchi incessanti non appena la censura è stata cancellata sul suo social network X.

Il social network X ha pubblicato l’intervista del giornalista statunitense Tucker Carlson al presidente russo Vladimir Putin. Come riportato da Carlson, Musk aveva promesso di non bloccare il video che ha ottenuto finora oltre 200 milioni di visualizzazioni solo su questa piattaforma.

The legacy media lies as easy as breathing. Reuters is the worst right now. https://t.co/uP8DiQFEgQ

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024