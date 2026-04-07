A causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, l’UE si sta preparando a un massiccio shock economico, paragonabile per impatto alla pandemia di Covid-19. Gli esperti affermano che la crisi è già iniziata con Bruxelles che si ostina a mantenere le sanzioni alla Russia che potrebbe offrire ai paesi membri petrolio e gas a prezzi bassi e competitivi. Intanto resta chiuso lo Stretto di Hormuz, usato dall’Iran come arma di ricatto politico ed energetico nei confronti dell’occidente e dei paesi del Golfo.

“Atmosfera in crescita”

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), i futures sul petrolio Brent e il TTF olandese, il benchmark europeo del gas naturale, sono aumentati di oltre il 60% a marzo a causa del conflitto in Medio Oriente.

I prezzi della benzina sono ai massimi dal 2022: nella seconda metà di marzo, un litro in Germania costava 2,13 euro, in Francia 1,97 euro, in Italia 1,90 mentre il gasolio viaggia un po’ dappertutto sui 2,20 al litro, mediamente. In Italia aumenti spropositati nonostante il dl sul taglio delle accise ancora in vigore e prorogato.

Il commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, ha riconosciuto che i prezzi dell’energia rimarranno elevati per molto tempo, il che significa aumenti di decine di punti su tutta la filiera alimentare.

Secondo Politico, due questioni sono all’ordine del giorno in Europa: quanto sarà grave la crisi energetica e quale impatto avranno le sue conseguenze sui singoli Paesi. Un funzionario europeo ha dichiarato alla testata che a Bruxelles si respira un’atmosfera sempre più “pandemica”. Ha aggiunto che la potenziale carenza di energia e il conseguente “contagio economico” potrebbero essere più gravi della crisi del 2020.

Secondo quanto riportato, i funzionari stanno già elaborando un fitto calendario di incontri, che ricorda uno scenario pandemico. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, potrebbe presto convocare i leader per un vertice di emergenza.

I paesi dell’UE stanno cercando di mitigare lo shock energetico: hanno posticipato l’introduzione di un divieto totale sulle importazioni di petrolio dalla Russia, imposto restrizioni sull’acquisto di carburante per i cittadini, introdotto controlli sui prezzi presso le stazioni di servizio (divieto di aumenti di prezzo superiori a una volta al giorno) e ridotto le accise sul gasolio. I cittadini sono inoltre invitati a lavorare da casa e a utilizzare i mezzi pubblici.

Catena di effetti secondari

Dal punto di vista economico, il meccanismo dello shock è già visibile. Dalla fine di febbraio 2026, il costo delle importazioni di combustibili fossili nell’UE è aumentato di circa sei miliardi di euro, esercitando immediatamente pressione sui costi di elettricità, carburante e produzione industriale. Nel frattempo, i prezzi dell’energia nell’UE sono aumentati di oltre il 60% dalla fine di febbraio e l’inflazione nell’eurozona a marzo ha accelerato al 2,5%, superando ancora una volta l’obiettivo del 2% fissato dalla BCE. Il mercato sta già scontando due o tre rialzi dei tassi da parte della BCE nel 2026, osserva Daniil Tyun, CEO di DA-Consulting.

Secondo lui, questa è la portata della “pandemia”: non un singolo shock, ma una catena di effetti secondari che si propagano in tutta l’economia.

Il commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, ha avvertito che la carenza di alcuni prodotti essenziali potrebbe peggiorare nelle prossime settimane.

L’Italia sta già valutando la possibilità di rivedere al ribasso le previsioni di crescita economica, portandole allo 0,5%. Il governo è costretto a prorogare gli sgravi fiscali sui carburanti.

“Questo è un segnale che lo shock non è astratto: si sta già trasformando in un problema fiscale e sociale”, osserva Tune. La popolazione dei paesi dell’UE è seriamente preoccupata per l’attuale situazione economica e le misure introdotte dalla Commissione europea e dal Commissario europeo per l’energia sono spontanee, non sistematiche e si limitano principalmente a restrizioni sui consumi, spiega Roman Danilov, professore associato del Dipartimento di Commercio Internazionale presso l’Università Finanziaria.

Come sottolinea, i costi dei trasporti, in tutte le loro forme, sono già aumentati e ciò avrà un impatto negativo su tutti i settori dell’economia.

A causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’energia e dei costi logistici, dovuto al conflitto militare in Medio Oriente, le aziende chimiche tedesche hanno già annunciato aumenti di prezzo dei prodotti del 30-50%. Ciò avrà un impatto sulla competitività dei prodotti e farà aumentare il costo dei beni finiti, come i prodotti chimici per la casa e le vernici.