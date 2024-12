Crisi in Siria, Hezbollah sostiene Assad mentre i jihadisti intensificano l’offensiva

Mentre i jihadisti avanzano e stanno per conquistare, dopo Aleppo, Hama, nella Siria centrale, il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha promesso che il gruppo libanese sosterrà il governo siriano di fronte all’avanzata di “gruppi terroristici” che cercano di seminare il caos nel Paese. Lo riporta Al Jazeera.

“Non saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi nonostante ciò che hanno fatto nei giorni scorsi, e noi come Hezbollah saremo al fianco della Siria per ostacolare gli obiettivi di questa aggressione il più possibile”, ha detto Qassem giovedì, aggiungendo che “l’aggressione” è sponsorizzata dagli Stati Uniti e da Israele.

La sua posizione è arrivata ​​poche ore dopo che le forze di opposizione siriane avevano catturato la città strategica di Hama, ultima vittoria in un’offensiva lampo lanciata otto giorni fa.

Qassem non ha fornito dettagli su come Hezbollah avrebbe sostenuto il presidente siriano Bashar al-Assad, ma ha affermato che il gruppo allineato all’Iran avrebbe fatto tutto il possibile.

Hezbollah sta attualmente osservando un fragile accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Israele, dopo un anno di guerra che ha portato molta devastazione in particolare nel sud del Libano. Molti dei leader del gruppo sono stati uccisi in attacchi israeliani, mentre decine di migliaia di civili libanesi sono stati cacciati dalle loro case.

“Regione già in fiamme”

Anche i civili hanno sopportato il peso della guerra in Siria, durata 13 anni e rimasta in gran parte congelata dal 2020, fino a quando le forze di opposizione guidate da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex affiliata ad al-Qaeda, hanno lanciato la scorsa settimana una nuova offensiva dalle loro roccaforti nel nord-ovest della Siria.

Nel fine settimana i ribelli hanno catturato Aleppo, la seconda città più grande del Paese, prima di spingersi verso sud ed entrare ad Hama giovedì.

Più di 280.000 persone sono state sfollate a causa dei recenti combattimenti, ha affermato il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in un post su X.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto la fine dei combattimenti e ha affermato che l’escalation del conflitto in Siria è il risultato di un “fallimento collettivo cronico” della diplomazia.

Guterres ha chiesto l’immediato accesso umanitario a tutti i civili bisognosi in Siria e il ritorno a un processo politico facilitato dalle Nazioni Unite per porre fine allo spargimento di sangue.

“Decine di migliaia di civili sono a rischio in una regione già in fiamme”, ha detto Guterres ai giornalisti.

“Stiamo assistendo ai frutti amari di un cronico fallimento collettivo dei precedenti accordi di de-escalation volti a produrre un autentico cessate il fuoco a livello nazionale o un serio processo politico per attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza”, ha affermato.

Ha esortato “tutti coloro che hanno influenza a fare la loro parte per il popolo siriano che soffre da tempo” e ha affermato che tutte le parti sono obbligate a proteggere i civili.

Mentre al-Assad ha fatto molto affidamento sul sostegno russo e iraniano durante gli anni più intensi della guerra in Siria, alcuni gruppi di opposizione hanno stretto legami con la Turchia.

Giovedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato al-Assad a trovare urgentemente una “soluzione politica” alla guerra.

“Il regime siriano deve impegnarsi urgentemente con il suo popolo a favore di una soluzione politica globale”, ha affermato Erdogan in una telefonata con Guterres, secondo una dichiarazione rilasciata dalla presidenza.

Erdogan, il cui Paese ospita circa tre milioni di rifugiati siriani dall’inizio della guerra nel 2011, ha avuto negli ultimi giorni diversi colloqui con altri leader sulla crisi.

“La Turchia si è impegnata a ridurre le tensioni, proteggere i civili e avviare un processo politico e continuerà a farlo”, ha affermato Erdogan nella dichiarazione.

Sottolineando che il conflitto ha raggiunto una “nuova fase”, Erdogan ha affermato: “Il più grande desiderio della Turchia è che la Siria non venga coinvolta in una maggiore instabilità e non registri ancora più vittime civili”.

Erdogan è stato un aperto critico di al-Assad per gran parte della guerra, ma di recente ha adottato una linea più conciliante.