Georgia, l’ex presidente Zurabishvili lascia il palazzo. Giura il vincitore delle elezioni

La presidente uscente della Georgia, Salome Zurabishvili ha detto che lascerà il palazzo presidenziale dopo l’insediamento del capo di stato eletto, Mikheil Kavelashvili, ma promette di continuare a “combattere”.

“Lascerò questo posto”, ha detto rivolgendosi ai manifestanti pro-Ue radunatesi davanti al palazzo. Ma resto “l’unico presidente legittimo”, ha insistito.

Mikheil Kavelashvili (Sogno Georgiano) ha poi prestato giuramento come nuovo presidente della Georgia. L’ex calciatore, noto per le sue posizioni conservatrici e antioccidentali, ha prestato giuramento durante una breve cerimonia in Parlamento.

Dopo le elezioni in Georgia l’ormai ex presidente Zurabishvili aveva fatto sapere di non voler lasciare il palazzo presidenziale perché, a suo avviso, le elezioni erano state truccate. Ma da una verifica degli uffici elettorali il voto è risultato regolare.