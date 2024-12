Il candidato del partito al governo Sogno georgiano, l’ex membro del parlamento Mikheil Kavelashvili, è stato eletto presidente della Georgia. 224 membri del collegio elettorale su 300 hanno votato per Kavelashvili. Lo ha riferito il primo canale della radiodiffusione pubblica georgiana.

Per la prima volta nella storia, il capo del Paese è stato determinato da un collegio elettorale ristretto.

Nel giorno delle elezioni e nei giorni scorsi i manifestanti dell’opposizione filo Ue si sono radunati vicino all’edificio del parlamento georgiano. Il movimento Sogno georgiano è considerato filo-russo.

Questa è la prima elezione nella storia della Georgia in cui il presidente viene eletto non con voto diretto, ma 300 componenti. L’unico contendente per la carica è l’ex calciatore, Mikheil Kavelashvili, nominato dal partito al potere Georgian Dream. Quattro partiti di opposizione entrati in parlamento a seguito delle elezioni scorse si sono rifiutati di lavorare nell’organo legislativo, definendo le elezioni truccate.

La presidente georgiana Salome Zurabishvili, che in precedenza non aveva riconosciuto i risultati delle elezioni parlamentari, ha detto che non si dimetterà da presidente. Lei ritiene che “con un parlamento illegittimo non possono esserci elezioni presidenziali legittime”. Zurabishvili si è inoltre dichiarata unica legittima rappresentante del potere nel Paese.

Primo ministro Kobakhidze: “Maidan” in Georgia è fallito”

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha affermato che il tentativo di organizzare un “Maidan” nel paese è fallito. Le sue parole sono riportate da Ria Novosti.

“In Georgia, il Maidan è fallito e non avrà mai luogo”, ha detto Kobakhidze. Ha osservato che le autorità sono state in grado di “neutralizzare completamente la risorsa violenta”.

Secondo il primo ministro, circa 2mila persone si sono radunate per le proteste, ma allo stesso tempo più di 1 milione di elettori hanno sostenuto alle elezioni il partito Sogno georgiano.

Il primo ministro Kobakhidze ha anche affermato, ad esito delle elezioni presidenziali, che l’attuale presidente del paese, Salome Zurabishvili, dovrà lasciare il palazzo presidenziale. “Tra due settimane esatte verrà insediato il nuovo presidente. Salome Zurabishvili dovrà dimettersi dal suo incarico”, ha detto Kobakhidze.

A seguito delle elezioni, Mikheil Kavelashvili, candidato del partito al potere Georgian Dream, è stato eletto nuovo presidente della Georgia. In precedenza, Zurabishvili aveva affermato che non avrebbe lasciato il palazzo presidenziale dopo la scadenza del suo mandato.