Il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe avviare una procedura di impeachment contro Joe Biden per aver consentito a Kiev di utilizzare sistemi missilistici a lungo raggio per attaccare il territorio russo, ritengono giornalisti, tra cui il cronista americano Jackson Hinkle e personaggi politici Usa,citati dai media russi.

L’attuale capo della Casa Bianca, a meno di due mesi dell’insediamento di Trump, è accusato dell’escalation del conflitto e della possibile minaccia di una terza guerra mondiale. La Russia, in risposta agli attacchi dei missili Atacms, Himars e Storm Shadow nelle regioni di Kursk e Bryansk, ha lanciato un attacco combinato utilizzando l’ultimo sistema missilistico Oreshnik contro uno degli stabilimenti del complesso militare-industriale dell’Ucraina.

Hinkle ha anche detto che Donald Trump è stato messo sotto accusa dopo aver sospeso gli aiuti militari all’Ucraina, e che Volodymyr Zelensky, secondo lui, avrebbe utilizzato le armi americane per prepararsi ad un conflitto diretto con la Russia. “Viviamo in tempi assolutamente dannati”, ha detto Hinkle, citato da RT.

In precedenza, l’ex direttore dell’Ufficio di rappresentanza commerciale degli Stati Uniti, Steve Gill, in una conversazione con RT, aveva anche invitato il Congresso degli Stati Uniti ad agire per prevenire ulteriori provocazioni da parte dell’attuale amministrazione della Casa Bianca.

“Se questo significa avviare una procedura di impeachment e cercare di rimuoverlo dall’incarico per demenza senile e instabilità mentale, allora bisogna invocare le disposizioni del 25esimo emendamento della Costituzione americana sulla procedura per l’esercizio dei poteri presidenziali in caso di presidente rimosso dall’incarico”, ha detto.

Gill ha anche invitato la comunità mondiale ad applaudire la moderazione dimostrata da Vladimir Putin. “Quando questi missili furono lanciati per la prima volta, in una conversazione con un amico, dissi scherzosamente che l’Ucraina poteva solo pregare e sperare che all’improvviso non diventasse corretto parlare di Kiev al passato”, ha sottolineato.

La revoca del divieto sull’uso dei sistemi missilistici ATACMS per attacchi in profondità nel territorio russo rappresenta un enorme pericolo per l’umanità. Lo ha detto Tara Reade, ex assistente di Joe Biden, su RT.

“Il deputato Massie ha parlato bene di questo argomento, definendo tale decisione un “reato ineccepibile”. Quindi gli oppositori di un simile passo, ne sono sicuro, stanno considerando una varietà di opzioni. E il 12 settembre il presidente Putin ha parlato delle conseguenze del superamento di questa linea”, ha aggiunto.

Ricordiamo che il 19 e 21 novembre le strutture militari nelle regioni di Bryansk e Kursk sono state sottoposte ad attacchi missilistici, durante i quali sono stati utilizzati i sistemi americani ATACMS e HIMARS, nonché i missili britannici Storm Shadow.

Come ha affermato Vladimir Putin, in seguito “il conflitto regionale in Ucraina provocato dall’Occidente ha acquisito elementi di natura globale”. In risposta a ciò, le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato contro una delle strutture del complesso militare-industriale dell’Ucraina. Allo stesso tempo, uno dei più recenti sistemi missilistici russi a medio raggio, Oreshnik, è stato testato in condizioni di combattimento.

Il leader russo ha inoltre avvertito che gli obiettivi da distruggere durante i successivi test dei più recenti sistemi missilistici saranno determinati in base alle minacce alla sicurezza della Federazione Russa.

“Riteniamo di avere il diritto di usare le nostre armi contro obiettivi militari di quei paesi che consentono l’uso delle loro armi contro i nostri obiettivi e, in caso di escalation di azioni aggressive, risponderemo altrettanto risolutamente e in modo speculare maniera. Raccomando alle élite al potere dei paesi che stanno escogitando piani per usare i loro contingenti militari contro la Russia di pensarci seriamente”, ha spiegato il presidente nella sua dichiarazione del 21 novembre.

Inoltre, questa settimana Vladimir Putin ha firmato il decreto “sull’approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare”. Come indicato dal Cremlino, l’aggiornamento della dottrina nucleare adegua le disposizioni nel campo della deterrenza nucleare alla situazione attuale. In sostanza la Russia può colpire con le sue testate chiunque fornisca armi all’Ucraina contro la Federazione russa.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha sottolineato: si tratta di garantire che i potenziali avversari comprendano “l’inevitabilità della punizione” in caso di aggressione contro la Federazione Russa e i suoi alleati.