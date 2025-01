Incendi a Los Angeles, bilancio di 24 morti. Sotto accusa governatore e sindaco

Sale il bilancio delle vittime per gli incendi a Los Angeles, in California. Le autorità hanno riferito che il numero di persone che hanno perso la vita negli incendi è aumentato a 24, sedici persone sono morte a Eaton e 8 persone sono morte a Palisades, il quartiere dei ricchi con ville milionarie andate distrutte. Il bilancio è ancora provvisorio.

Gli incendi, dolosi (o per diretta azione di piromani o per fuochi d’artificio), sono scoppiati in più punti della metropoli la sera del 7 gennaio e si sono sviluppati rapidamente per via dei forti venti. Vigili del fuoco in difficoltà per via della carenza d’acqua, con gli invasi vuoti dovuti allo sversamento, prima dei roghi, verso altri siti, viene affermato da alcuni media, o comunque non sufficienti ad affrontare l’emergenza, nonostante la stretta vicinanza con l’Oceano Pacifico.

L’inadeguatezza delle risorse idriche della città contro gli incendi è stata criticata dalla popolazione locale, da molti nomi famosi e dagli utenti dei social media.

Si afferma che le autorità hanno ignorato gli avvertimenti per anni e non hanno preso sufficienti precauzioni contro questo problema a Los Angeles, che spesso è alle prese con gli incendi boschivi. A Los Angeles, dove gli incendi boschivi si verificano frequentemente, soprattutto durante le stagioni calde e secche, la rivelazione che il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha tagliato il budget dei vigili del fuoco di 17,6 milioni di dollari nel luglio 2024 è stato un altro importante argomento di critica che ha aggravato i problemi legati alle risorse idriche.

Bass e il governatore della California Gavin Newsom sono stati accusati di “aver preparato il terreno per uno dei peggiori disastri della città”.

È stato affermato che il fatto che il serbatoio fosse chiuso da circa un anno e che la pressione negli idranti non fosse forte metteva in pericolo anche la sicurezza pubblica, e si è sostenuto che Los Angeles avrebbe dovuto creare un migliore processo di gestione e preparazione contro gli incendi.

Alcune celebrità di Hollywood rimaste ferite nell’incendio criticano anche l’amministrazione statale e cittadina per non essere state in grado di combattere gli incendi in corso.

La California promette di ricostruire Los Angeles dopo gli incendi. Governatore: “Lavoriamo a un Piano Marshall”

Il governatore della California Gavin Newsom ha promesso che Los Angeles verrà ricostruita dopo gli incendi boschivi su larga scala e le autorità stanno già sviluppando un programma corrispondente simile al “Piano Marshall”.

“Stiamo già pensando al Piano Marshall. Un team di specialisti sta già lavorando per creare Los Angeles 2.0 e ci stiamo assicurando che tutti lo facciano, non solo le persone sulla costa colpite da questo disastro”, ha detto Newsom in un’intervista alla NBC.

Secondo il governatore il piano viene sviluppato in collaborazione con il pubblico, le organizzazioni no-profit, i sindacati e le imprese. Newsom ha ammesso che gli incendi di Los Angeles potrebbero diventare uno dei disastri naturali più distruttivi della storia degli Stati Uniti.

Incendi a Los Angeles fotografati anche dalla Stazione Spaziale

Gli incendi che divampano ancora a Los Angeles sono stati fotografati anche dalla Stazione Spaziale Internazionale: il 10 gennaio, l’astronauta della Nasa Don Pettit, che si trova a bordo della Iss dallo scorso settembre, ha pubblicato due scatti su X.

“Incendi a Los Angeles da @Space_Station. I nostri cuori sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo. La vista è da nord di San Francisco, guardando verso sud in direzione di Los Angeles e San Diego”, spiega l’astronauta.

Los Angles fires from @Space_Station. Our hearts go out to everyone affected by this.

View is from north of San Francisco looking southward towards LA and San Diego. pic.twitter.com/cDt973Qvhu

— Don Pettit (@astro_Pettit) January 10, 2025