Disordini Los Angeles, Casa Bianca: “Una fake-news deportazioni clandestini a Guantanamo”

“E’una fake news”. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt bolla le indiscrezioni del Washington Post, secondo le quali l’amministrazione si preparerebbe a trasferire migliaia di migranti a Guantanamo, inclusi cittadini europei.

Fonti parlamentari però affermano che sarebbero due gli italiani irregolari destinati a Guantanamo: uno sarebbe stato rimpatriato alcuni giorni fa, mentre il secondo potrebbe essere espulso a breve.

I migranti irregolari italiani che si trovano negli Usa non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo perché l’Italia ha già comunicato all’amministrazione che è pronta a “riprenderli”: aveva detto in mattinata il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, citato dai media.

“Le prime informazioni che vengono dal Dipartimento per la Sicurezza nazionale ci dicono che Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri”, ha affermato Tajani. Ma l’Italia “ha già detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti individuali. “Quindi non dovrebbero esserci possibilità per gli italiani di essere portati a Guantanamo”.

“La diplomazia italiana è sempre al lavoro con successo – ha scritto poi su X – Degli italiani irregolari fermati negli Usa nessuno andrà a Guantanamo. Continuiamo a lavorare con fiducia con il governo americano”.

“Domani pomeriggio è già in agenda una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio e cercherò di avere ulteriori chiarimenti” sulla questione dei migranti irregolari negli Stati Uniti, ha aggiunto Tajani, spiegando che il governo non sa quanti italiani irregolari si trovino negli Usa.

“Su Guantanamo non c’è nessuna comunicazione ufficiale, c’è solo un articolo di giornale – ha osservato il ministro – Abbiamo contatti con i responsabili della sicurezza interna ed eventualmente la questione riguarderebbe soltanto cittadini di paesi che non sono disponibili ad accogliere i loro connazionali irregolari negli Stati Uniti”.

“L’Italia aveva risposto qualche tempo fa ad un questionario che era venuto dagli Stati Uniti, dicendo che noi siamo pronti ad accogliere i nostri concittadini irregolari, qualora ce ne fossero, con il rispetto dei diritti di queste persone e con il rispetto delle regole consolari”, ha spiegato ancora Tajani.