Iran, Putin al re del Bahrein: “Pronto ad aiutare a stabilizzare la situazione in Medio Oriente”

La Russia è pronta a sfruttare ogni opportunità per stabilizzare la situazione in Medio Oriente. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il re del Bahrein Hamad bin Isai Al Khalifa nel contesto dell’attacco israelo-americano all’Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Secondo la parte russa, l’attuale sviluppo degli eventi “minaccia anche la sicurezza di molti stati arabi, con i quali la Russia intrattiene relazioni amichevoli”.

“Considerando tutto ciò, Vladimir Putin ha confermato la disponibilità della parte russa a sfruttare tutte le opportunità disponibili per contribuire attivamente alla stabilizzazione della situazione nella regione”, ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione militare su larga scala contro l’Iran. Sono state colpite importanti città iraniane, tra cui Teheran. La Casa Bianca ha giustificato l’attacco citando presunte minacce missilistiche e nucleari da parte dell’Iran. Allo stesso tempo, la leadership statunitense ha apertamente invitato la popolazione iraniana a ribellarsi al governo e a prendere il potere. A seguito degli attacchi, la guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, e diverse altre figure di spicco nella leadership della Repubblica Islamica sono stati uccisi. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato un’operazione di rappresaglia, prendendo di mira siti in Israele. Sono state colpite anche basi militari statunitensi in Bahrein, Giordania, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

Ministero esteri russo: “La Russia chiede agli Stati Uniti, a Israele e all’Iran di fermare gli attacchi”

Il Ministero degli Esteri russo ha invitato gli Stati Uniti, Israele e l’Iran a cessare gli attacchi e a risolvere la situazione attraverso mezzi diplomatici”.

Il ministero ha rilasciato una dichiarazione scritta sulla situazione in Medio Oriente in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e alle ritorsioni dell’Iran.

Nella dichiarazione si sottolineava che l’intensificazione dei conflitti armati in Medio Oriente, a seguito dell’aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, è preoccupante e si includeva la valutazione secondo cui “Washington e Tel Aviv stanno cercando di cambiare il regime in Iran e di indebolire il processo di miglioramento delle relazioni tra l’Iran e i paesi arabi, utilizzando i metodi più atroci”.

La dichiarazione, che sottolineava l’attacco compiuto da Israele e dagli Stati Uniti contro una scuola elementare femminile a Minab, in Iran, il 28 febbraio, affermava: “Questo attacco merita condanna. Tutti gli attacchi contro i civili, sia in Iran che nei paesi arabi, sono inaccettabili e devono cessare assolutamente”.

Nella dichiarazione si sottolinea quanto segue:

“Invitiamo tutte le parti a cessare immediatamente le ostilità e ad adottare misure globali per garantire la sicurezza dei civili e delle infrastrutture civili nei paesi della regione. Invitiamo le parti ad astenersi dall’uso della forza per risolvere le controversie e a tornare sulla strada delle soluzioni politiche e diplomatiche al fine di garantire i legittimi interessi di sicurezza di tutti gli stati della regione.”