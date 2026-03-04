MONDO

Iran: “Uccisi oltre cento marines Usa a Dubai”

Oltre 100 marines statunitensi sarebbero stati uccisi in un attacco iraniano a Dubai, secondo il quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya del comando militare iraniano. Lo riferiscono i media arabi citando fonti dell’esercito iraniano.

“C’erano circa 160 Marines di stanza nella base militare statunitense di Dubai. Secondo le informazioni ricevute, gli Stati Uniti hanno perso più di cento Marines a seguito dell’attacco alla base con droni e missili”, ha riportato l’agenzia di stampa Mehr.

I sistemi di difesa aerea hanno intercettato tre missili balistici negli Emirati Arabi Uniti.

Il giorno prima, testimoni oculari avevano segnalato potenti esplosioni a Dubai. L’ufficio stampa dell’emirato aveva dichiarato che era stato attivato un sistema di difesa aerea.

Successivamente, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un drone ha attaccato il parcheggio del consolato americano a Dubai, provocando poi un incendio.

Le informazioni, al di là della mera propaganda, filtrano con lentezza ed estrema cautela e non è dato sapere con certezza l’entità dei danni e delle vittime da ambo le parti.

