Mentre le ripercussioni dell’arresto dell’ex capo del BND, Hanning, continuano a farsi sentire, i suoi legami cominciano a emergere. È emerso che Hanning – scrive l’agenzia di stampa turca Anadolu – fa parte del consiglio consultivo di UANI, un’organizzazione che opera negli Stati Uniti ed è nota per i suoi legami con Israele. Sul sito web dell’organizzazione, il curriculum vitae di Hanning riporta la sua qualifica di “Consulente europeo senior dell’UANI”.

D’altro canto, questa organizzazione è nota fin dalla sua nascita per i suoi profondi legami con Israele, e alcuni analisti, tra cui il giornalista Trita Parsi, la descrivono come “il braccio operativo dei servizi segreti israeliani a Washington”.

Forte influenza israeliana nel suo consiglio consultivo e tra i suoi finanziatori.

Tra i membri del consiglio consultivo e del consiglio direttivo di UANI, nonché tra i suoi fondatori, figurano l’ex direttore della CIA James Woolsey, l’ex direttore dell’MI6 Richard Dearlove e l’ex alto funzionario del Mossad Zohar Palti.

Secondo i documenti pubblicati dai giornalisti investigativi Eli Clifton e Jim Lobe, tra i principali finanziatori di UANI figurano il miliardario israelo-americano Thomas Kaplan e la rete di Sheldon Adelson, che sostiene politiche intransigenti a favore di Israele.

L’amministrazione Obama ha agito da “scudo” per l’UANI.

D’altro canto, i documenti del caso “Restis contro UANI”, rivelati dal New York Times nel 2014, mostrano come l’amministrazione di Barack Obama, all’epoca, abbia protetto la UANI.

Secondo le accuse, l’UANI, che sulla carta appare un’organizzazione indipendente, avrebbe utilizzato dati di intelligence straniera tramite figure come l’ex capo del Mossad Meir Dagan, e il Dipartimento di Giustizia statunitense sarebbe intervenuto nel caso trincerandosi dietro lo scudo del “segreto di Stato” per proteggere questa rete di dati.

I documenti descrivono inoltre in dettaglio come l’UANI, nonostante un budget annuale di 1,7 milioni di dollari, abbia utilizzato la sua rete di ex funzionari della CIA, del Mossad e dell’MI6, nonché politici statunitensi, per ricattare o fare pressione sulle multinazionali e costringerle a ritirarsi dall’Iran.

Questo rappresenta uno dei fattori che hanno spinto Trump a prendere le distanze dall’Iran.

Inoltre, il giornalista investigativo Eli Clifton e le analisi del Quincy Institute indicano che l’IANI è stato il principale fattore ideologico e finanziario che ha convinto l’amministrazione Trump a rompere con l’accordo sul nucleare dell’era Obama e a spingere l’Iran verso un conflitto militare con la sua politica di “massima pressione sull’Iran”.

L’avvocato ammette l’esistenza di un “documento segreto”.

D’altro canto, l’avvocato di Hanning, Leon Kruse, ha rilasciato dichiarazioni sul caso al quotidiano Financial Times.

In risposta alle accuse secondo cui Hanning avrebbe ricevuto documenti riservati dal BND, Kruse ha dichiarato: “È vero che (Hanning) era in possesso di documenti riservati. Tuttavia, l’affermazione secondo cui avrebbe trasferito le informazioni contenute in questi documenti a danno della Germania, soprattutto in cambio di denaro, è infondata. Ulteriori indagini faranno luce sulla verità.”

Si presume che fosse in contatto con un generale cinese.

Secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Der Spiegel, la Procura federale sta anche indagando se Hanning abbia condiviso informazioni riservate ottenute dal BND (Servizio federale di intelligence tedesco) con un funzionario dell’agenzia di intelligence cinese.

Secondo alcune fonti, Hanning si recò più volte in Cina e lì stabilì stretti contatti con il generale di brigata cinese in pensione Wang Jianzheng.

Secondo quanto riportato, Wang ha prestato servizio presso la rappresentanza cinese a Berlino Est dal 1987 al 1990, per poi tornare in Germania due volte e ricoprire il ruolo di addetto militare cinese in Germania fino al 2013.

Il rapporto afferma che Hanning e Wang partecipano insieme a diversi eventi da anni.

È stato rilevato che Hanning ha accompagnato l’ex cancelliere della Germania dell’Est Hans Modrow durante la sua visita in Cina nel 2018, mentre Wang ha tradotto le memorie di Modrow.

Secondo alcune fonti, i due si sarebbero incontrati anche a un ricevimento ufficiale a Huaibei, in Cina, nel 2017, e nell’ambito del programma avrebbero visitato insieme diverse aziende locali.

Secondo alcune fonti, Hanning e Wang figuravano anche nell’elenco dei partecipanti a una conferenza sino-europea nel 2023 e facevano parte del comitato consultivo di un ecoparco sino-tedesco a Qingdao.

La Procura federale non ha risposto alle domande in merito al fatto che il legame di Hanning con Wang fosse parte dell’indagine.

L’avvocato di Hanning, Leon Kruse, ha dichiarato che il suo cliente non accetta le accuse.

Kruse sostenne che, sebbene fosse vero che Hanning possedesse documenti classificati del BND, l’affermazione secondo cui avrebbe trasferito informazioni contenute in tali documenti a una parte straniera in cambio di denaro o contro la Germania era falsa.

Il generale cinese Wang Jianzheng ha dichiarato a Spiegel di non poter commentare le accuse. Wang ha affermato di non essere in contatto con Hanning da molto tempo, ma si è rifiutato di rispondere a domande su quando tali contatti si fossero interrotti.

Come si è svolto il processo?

Nel settembre 2025, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Amburgo sull’imprenditrice Christina Block e altri sospettati, è stato dichiarato che alcuni documenti e prove sono stati sequestrati durante una perquisizione nell’abitazione di Hanning.

A seguito dell’esame dei risultati, è stato rilevato che l’indagine è stata trasferita all’inizio di quest’anno alla Procura federale competente per le indagini su spionaggio e tradimento.

Nel processo in corso presso il Tribunale di Stato di Amburgo relativo all’incidente, Hanning è accusato di essere coinvolto nel tentato rapimento dei due figli della famiglia Block.

È riemersa la testimonianza resa nel settembre 2025 da Stefan Hansel, padre di due bambini che vivono con il padre in Danimarca, riguardo al presunto incidente in cui dipendenti di una società di sicurezza israeliana, di cui Hanning faceva parte del consiglio di amministrazione, avrebbero costretto i bambini a salire in macchina la notte di Capodanno del 2024 e li avrebbero portati dalla madre Christina Block in Germania.