La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: “Sono illegali”. Ira di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto che l’introduzione di dazi sulle importazioni da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump non era autorizzata ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La Corte Suprema ha quindi confermato la sentenza di primo grado. Sei giudici hanno votato a favore di questa decisione, mentre tre si sono espressi contro.

“Il Governo interpreta l’IEEPA come un modo per conferire al Presidente il potere di imporre unilateralmente tariffe illimitate e modificarle a piacimento. Tale interpretazione rappresenterebbe un’espansione trasformativa dell’autorità del Presidente sulla politica tariffaria”, si legge nel verdetto.

“È anche significativo che, nel mezzo secolo di esistenza dell’IEEPA, nessun Presidente abbia invocato la legge per imporre dazi, per non parlare di dazi di questa portata e portata. Questa ‘mancanza di precedenti storici’, unita all’ampiezza dell’autorità che il Presidente ora rivendica, suggerisce che i dazi si estendano oltre la ‘legittima portata’ del Presidente”, ha affermato la Corte Suprema nella sua decisione.

Allo stesso tempo, la Corte Suprema non ha chiarito se l’amministrazione statunitense debba restituire il denaro pagato in precedenza come dazi. “La Corte non si pronuncia oggi sull’opportunità, e in tal caso sulle modalità, di procedere con la restituzione dei miliardi di dollari incassati dagli importatori”, ha affermato il giudice Brett Kavanaugh.

Il 2 aprile 2025, il leader statunitense annunciò l’imposizione di dazi sui prodotti provenienti da 185 paesi e territori. Successivamente, Trump modificò l’aliquota tariffaria per le importazioni di beni da alcuni paesi.

Trump: nuovi dazi al 10% a tutti dopo lo stop della Corte Suprema

“E’ un grande onore aver appena firmato, nello Studio Ovale, nuovi dazi globali del 10% su tutti i paesi che entreranno in vigore quasi immediatamente”.

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. I dazi globali al 10% decisi da Donald Trump entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. I dazi non si applicheranno a un’ampia gamma di prodotti, inclusi i minerali essenziali e i beni già soggetti a dazi separati non toccati dalla decisione della Corte Suprema.

“I membri della Corte Suprema che hanno votato contro i nostri dazi – scrive ancora Trump su Truth – dovrebbero vergognarsi. La loro decisione è stata ridicola ma ora che il processo di adeguamento inizia faremo tutto il possibile per ottenere più soldi di prima”.

“Nuovi dazi, completamente testati e accettati come legge, sono in arrivo” ha detto poi Trump Truth tornando a criticare i giudici della Corte Suprema Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, che lui stesso ha nominato.

“Ciò che è successo oggi con i due giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti che ho nominato contro una forte opposizione, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, non sembra mai accadere con i democratici. Votano contro i repubblicani, e mai contro se stessi, quasi ogni volta, indipendentemente da quanto siano valide le nostre argomentazioni. Almeno non ho nominato Roberts, che ha guidato gli sforzi per consentire ai Paesi stranieri che ci hanno truffato per anni di continuare a farlo”, messo in evidenza Trump riferendosi al presidente della Corte Suprema John Roberts, nominato da George W. Bush.

I dazi continueranno a essere uno “strumento essenziale” per Donald Trump per “proteggere le aziende e i lavoratori americani, ridurre i costi e alzare i salari”. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che la “deludente decisione della Corte Suprema non impedirà al presidente di ridisegnare il sistema commerciale globale distorto che ha messo a rischio la sicurezza economica e nazionale del Paese”.

La Corte Suprema ha concesso l’immunità a Donald Trump e gli ha regalato una serie di vittorie. Il successo del presidente di fronte ai saggi si è interrotto improvvisamente con la decisione sui dazi dichiarati illegali. Una decisione che per i saggi “equivale a una dichiarazione di indipendenza”. Lo afferma il New York Times. In passato Barack Obama aveva criticato la Corte Suprema per la sua decisione sui finanziamenti alla campagna elettorale. Per Trump è il primo scontro che si contrappone ai ringraziamenti che il tycoon aveva elargito lo scorso anno al presidente della Corte John Roberts per l’immunità.