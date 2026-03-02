3 Marzo 2026

MONDO

Medio Oriente, alle stelle i prezzi del gas in UE. Sospesa la produzione in Qatar

Il Ministero della Difesa del Paese del Golfo Persico ha riferito che uno dei missili iraniani ha colpito un impianto della Qatar Energy nella città di Ras Laffan. Disagi nello Stretto di Hormuz, dove il commercio è quasi azzerato con le petroliere ancorate

SPN

Correlati

SOSTIENICI

La compagnia energetica statale del Qatar QatarEnergy ha sospeso la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) e prodotti correlati presso il suo impianto di Ras Laffan a causa di attacchi militari, ha annunciato la società. Lo riportano i media.

Il Ministero della Difesa del Paese ha riferito in precedenza che uno dei missili iraniani ha colpito un impianto della Qatar Energy nella città di Ras Laffan.

Per questo motivo i prezzi spot del gas in Europa sono aumentati di diverse decine di punti percentuali lunedì, a seguito delle notizie di azioni militari in Iran. L’ultimo fattore scatenante del rialzo è stata la notizia che la compagnia statale del Qatar, QatarEnergy, ha interrotto la produzione di GNL presso l’impianto di Ras Laffan a causa di attacchi militari.

Il prezzo del gas per la consegna il giorno successivo presso l’hub europeo di riferimento TTF ha raggiunto i 510 dollari per mille metri cubi lunedì pomeriggio, mentre le contrattazioni di venerdì hanno chiuso a 387 dollari.

A febbraio, i prezzi sono scesi da un massimo locale di 500 dollari in previsione del clima primaverile.

La situazione nel Golfo Persico potrebbe avere ripercussioni sia sulle forniture di gas tramite gasdotto dall’Iran ai paesi vicini, sia sulle esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar (uno dei maggiori fornitori di GNL al mondo), dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Oman. Disagi estremi nello Stretto di Hormuz, dove il commercio è quasi azzerato con le petroliere ancorate.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Esercito iraniano: “Attaccato l’ufficio di Netanyahu e la sede dell’aeronautica”

"L'Iran ha attaccato l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu". Lo ha riferito il Corpo delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran...

DALLA CALABRIA

CROTONE

Droga “last minute”, 10 arresti e quattro obblighi di dimora a Isola

Sono 14 gli indagati cui stamani agenti di Polizia della Questura di Crotone, hanno notificato un’ordinanza di misura cautelare...