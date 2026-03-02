Medio Oriente, alle stelle i prezzi del gas in UE. Sospesa la produzione in Qatar

La compagnia energetica statale del Qatar QatarEnergy ha sospeso la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) e prodotti correlati presso il suo impianto di Ras Laffan a causa di attacchi militari, ha annunciato la società. Lo riportano i media.

Il Ministero della Difesa del Paese ha riferito in precedenza che uno dei missili iraniani ha colpito un impianto della Qatar Energy nella città di Ras Laffan.

Per questo motivo i prezzi spot del gas in Europa sono aumentati di diverse decine di punti percentuali lunedì, a seguito delle notizie di azioni militari in Iran. L’ultimo fattore scatenante del rialzo è stata la notizia che la compagnia statale del Qatar, QatarEnergy, ha interrotto la produzione di GNL presso l’impianto di Ras Laffan a causa di attacchi militari.

Il prezzo del gas per la consegna il giorno successivo presso l’hub europeo di riferimento TTF ha raggiunto i 510 dollari per mille metri cubi lunedì pomeriggio, mentre le contrattazioni di venerdì hanno chiuso a 387 dollari.

A febbraio, i prezzi sono scesi da un massimo locale di 500 dollari in previsione del clima primaverile.

La situazione nel Golfo Persico potrebbe avere ripercussioni sia sulle forniture di gas tramite gasdotto dall’Iran ai paesi vicini, sia sulle esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar (uno dei maggiori fornitori di GNL al mondo), dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Oman. Disagi estremi nello Stretto di Hormuz, dove il commercio è quasi azzerato con le petroliere ancorate.