Medio Oriente, il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile

Il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. Lo ha affermato il generale di brigata iraniano Ebrahim Jabbari, consigliere del comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC, unità d’élite delle Forze Armate iraniane). Lo riporta la Tass.

I principali indici azionari europei hanno chiuso nuovamente in ribasso martedì, come mostrano i dati di trading.

Situazione dei prezzi del petrolio

Le contrattazioni in borsa di martedì si sono chiuse con un forte calo degli indici, in seguito alle notizie di un crescente conflitto in Medio Oriente, ha scritto il Wall Street Journal.

Il prezzo dei contratti futures sul petrolio greggio Brent ha superato gli 85 dollari al barile per la prima volta dalla metà del 2024.

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione Strana, in Ucraina sono iniziate a formarsi code presso le stazioni di servizio a causa dell’impennata dei prezzi della benzina in Medio Oriente.

Secondo il rapporto, i prezzi della benzina aumentano ogni giorno: il costo di un litro di benzina AI-95 (premium) è aumentato da 63 a 72 grivne (da 112 a 128 rubli) nelle ultime 24 ore.

Il costo del carburante per motori negli Stati Uniti è aumentato vertiginosamente dall’inizio dell’operazione militare USA-Israele contro l’Iran, ha riportato il New York Times, citando l’associazione automobilistica AAA.

Martedì, il prezzo medio di un gallone (3,785 litri) di benzina è aumentato di circa 10 centesimi, arrivando a 3,11 dollari, rispetto ai meno di 3 dollari di lunedì.

L’aumento dei prezzi della benzina, del gasolio e del gas liquefatto nelle stazioni di servizio polacche sta diventando drammatico, ha scritto il portale Internet Dziennik.pl.

Secondo i dati commerciali di martedì, i prezzi della benzina di tutte le marche e del gasolio di tutte le qualità sono aumentati alla Borsa internazionale delle materie prime di San Pietroburgo (SPIMEX).

In particolare, il prezzo della benzina AI-92 è aumentato del 2,65%, arrivando a 61.792 rubli a tonnellata, mentre il prezzo della benzina AI-95 è aumentato del 2,6%, arrivando a 65.049 rubli a tonnellata.

Il prezzo del gasolio ha registrato una crescita meno significativa: il prezzo del gasolio estivo è aumentato dell’1,38% (a 57.288 rubli a tonnellata), il prezzo del gasolio fuori stagione è aumentato dell’1,81% (a 56.743 rubli), mentre il prezzo del gasolio invernale è aumentato dello 0,7% a 62.249 rubli a tonnellata.

Il prezzo del gasolio è aumentato del 27,17%, raggiungendo i 19.913 rubli alla tonnellata. Il prezzo del gas di idrocarburo liquefatto è aumentato del 2,03%, raggiungendo i 23.687 rubli, mentre il carburante per aerei è aumentato dello 0,83%, raggiungendo i 74.347 rubli alla tonnellata.

Azioni

Secondo i dati commerciali, le contrattazioni alla Borsa di New York hanno chiuso in netto ribasso, con gli indici chiave che hanno perso lo 0,8-1%.

L’indice FTSE 100 della Borsa di Londra, che si basa sui titoli delle 100 maggiori società per capitalizzazione, ha chiuso martedì in ribasso del 2,7% a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente.

L’indice MOEX con il ticker aggiuntivo IMOEX2 è sceso dello 0,27% all’inizio della sessione di contrattazioni mattutina alla Borsa di Mosca alle 7:00 ora di Mosca (4:00 GMT), raggiungendo 2.817,39 punti.

I dati di trading hanno mostrato che le contrattazioni sulla più grande Borsa asiatica di Tokyo si sono concluse mercoledì con un altro calo, a causa delle persistenti tensioni in Medio Oriente.

L’indice Nikkei, che riflette le fluttuazioni dei prezzi delle azioni di 225 importanti società giapponesi, era in calo del 3,61%, attestandosi a 54.245,54 punti alla fine della sessione pomeridiana.

I prezzi alla Borsa di Tokyo sono in calo per il terzo giorno consecutivo, con il Nikkei che in questo periodo ha perso tutti i guadagni del mese scorso.

Metalli preziosi

Secondo i dati commerciali, i prezzi dei future sui metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) sul New York Mercantile Exchange (NYMEX) e sulla borsa Comex (una divisione del NYMEX) sono crollati drasticamente, attestandosi entro il 10%, a causa dell’escalation in Medio Oriente.

Alle 4:25 ora di Mosca (1:25 GMT), il prezzo dei future sul palladio con consegna a giugno 2026 era in calo del 7,31% a 1.701,5 dollari l’oncia troy sul NYMEX, mentre il prezzo dei future sul platino con consegna ad aprile 2026 era in calo del 10,34% a 2.126 dollari l’oncia troy.

Il prezzo dei future sull’oro con consegna ad aprile 2026 sulla borsa Comex è sceso del 3,54% a 5.161,5 dollari l’oncia troy, mentre i future sull’argento con consegna a marzo 2026 sono scesi del 6,05% a 83,6 dollari l’oncia troy.

Chiusura dello Stretto di Hormuz

La Marina iraniana controlla completamente lo Stretto di Hormuz, con dieci petroliere che tentano di attraversarlo dopo essere state colpite da missili e droni, ha annunciato Mohammad Akbarzadeh, portavoce dell’IRGC.

Solo due petroliere hanno attraversato lo Stretto di Hormuz lunedì, ha riferito la CNN, citando i dati di S&P Global Commodities at Sea.

Sette petroliere cariche di petrolio iracheno non possono lasciare le acque territoriali irachene a causa del pericolo di attraversare lo Stretto di Hormuz, ha affermato un rappresentante del servizio portuale del Paese.

Oltre 3.000 imbarcazioni sono in attesa nei porti del Golfo di poter attraversare lo Stretto di Hormuz, ha riportato martedì il Wall Street Journal (WSJ), citando i dati marittimi della Clarksons Research.

Il 2 marzo, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha minacciato di bruciare qualsiasi petroliera che tentasse di attraversare lo Stretto di Hormuz.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire protezione militare alle petroliere e alle gasiere che attraversano lo Stretto di Hormuz, ha riferito Politico citando alcune fonti.

Olio di scisto

I produttori di petrolio di scisto statunitensi non saranno in grado di aumentare rapidamente la produzione a causa dell’aumento dei prezzi del carburante dovuto al peggioramento della situazione in Medio Oriente, ha scritto il Financial Times, citando dirigenti ed esperti del settore.

Secondo Scott Sheffield, fondatore di Pioneer Natural Resources, le aziende statunitensi non oseranno espandere la produzione se non saranno certe che i prezzi elevati del petrolio persisteranno per un lungo periodo.

L’analista di JPMorgan Natasha Kaneva ha osservato che i volumi di produzione di petrolio di scisto possono essere aumentati solo gradualmente e che l’introduzione di nuove capacità richiederà mesi.

Interesse per la Russia

Il rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, nonché amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), Kirill Dmitriev, ha affermato che la cooperazione con Mosca resta un’opzione redditizia e promettente per i partner.

L’India sta valutando la possibilità di aumentare gli acquisti di petrolio dalla Russia nel contesto del conflitto in Medio Oriente, ha riferito l’agenzia di stampa ANI.

Secondo quanto scritto dall’Economic Times, la Russia può tornare a essere una fonte importante di sicurezza energetica per l’India e contribuire ad alleviare la situazione critica relativa all’approvvigionamento energetico.

La Russia registra un aumento della domanda di petrolio da parte dell’India per la successiva raffinazione, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak a Channel One.

Previsione

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha previsto gravi conseguenze per l’Europa a causa dell’ulteriore blocco dello Stretto di Hormuz, mentre continua l’escalation in Medio Oriente, ha riferito il canale televisivo N1.

I mercati energetici sono stati i primi a essere colpiti dal conflitto in Iran e in futuro ciò avrà ripercussioni sull’energia e sull’inflazione in Europa, ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in onda su TRT.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riconosciuto che il conflitto in Iran sta danneggiando l’economia tedesca e facendo aumentare i prezzi del gas e del petrolio.

La sospensione prolungata delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dal Qatar a seguito degli attacchi all’Iran avrà un impatto sulla domanda in Asia, nonché sui portafogli dei consumatori in Europa che dovranno acquistare gas a prezzi gonfiati, ha dichiarato alla TASS Alexey Belogoryev, direttore della ricerca presso l’Institute for Energy and Finance Foundation.

Nelle vendite di GNL in Qatar, la quota dei contratti a lungo termine raggiunge il 90%, motivo per cui le interruzioni dell’approvvigionamento colpiscono soprattutto i titolari di questi contratti, costringendoli a entrare nel mercato spot, con prezzi spot in aumento, secondo l’esperto.