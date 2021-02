Covid e Vaccini, inchiesta della Procura di Perugia: Nas dal Commissario Arcuri e all’Aifa

Indagato un 40enne siciliano che avrebbe tentato di vendere vaccini Astrazeneca in Umbria proponendosi come intermediario. Oltre alla struttura commissariale e all'agenzia del farmaco i carabinieri acquisiranno anche documenti in regione Veneto.

La Procura di Perugia ha dato mandato ai carabinieri del Nas del capoluogo umbro di acquisire alcuni documenti presso la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid guidata da Domenico Arcuri e presso l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

In particolare per accertare le modalità di approvvigionamento dei vaccini, il quadro normativo-contrattuale vigente a livello nazionale ed europeo, le modalità e i criteri per la distribuzione tra regioni, nonché se risultino regioni italiane che abbiano inoltrato istanze ai fini dell’ approvvigionamento diretto.

L’acquisizione dei documenti è stata disposta dalla procura perugina – guidata dall’ex anticorruzione Raffaele Cantone – nell’ambito delle indagini su un tentativo di truffa del quale è accusato un quarantenne incensurato, originario della provincia di Messina.

L’uomo, nel gennaio 2021 – in base alla ricostruzione degli inquirenti – “accreditandosi falsamente” come intermediario per conto di AstraZaneca Internazionale proponeva alla Regione Umbria l’acquisto di vaccini anticovid-19.

L’acquisizione di documenti riguarderà anche la sede della Regione Veneto. L’obiettivo – in base a quanto appreso dall’Ansa – è di accertare presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le Autorità centrali. Al momento nel registro degli indagati figurerebbe solo il 40enne messinese.

