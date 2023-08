Vertice BRICS, “Il processo di de-dollarizzazione è irreversibile”

Sulla base dei risultati del XV vertice dell’organizzazione, i paesi BRICS hanno concordato di aumentare i regolamenti nelle valute nazionali e di continuare a rafforzare i legami interbancari. Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un discorso al forum degli affari, in dieci anni i membri dell’associazione hanno aumentato di sei volte il volume degli investimenti reciproci e ridotto la quota delle transazioni in dollari al 28,7%. Allo stesso tempo, sullo sfondo delle sanzioni occidentali contro Mosca imposte nel 2022, la leadership dei BRICS sta esplorando la possibilità di creare un proprio sistema di pagamento e, in futuro, una valuta unica per lo svolgimento delle transazioni commerciali. Secondo gli esperti, la prevista espansione del gruppo contribuirà a rafforzare l’interazione finanziaria all’interno dell’organizzazione.

I paesi BRICS rappresentati da Russia, Brasile, India, Cina e Sud Africa hanno sostenuto l’espansione dell’uso delle valute nazionali nel commercio internazionale e nelle transazioni finanziarie reciproche. Lo si legge nel testo della dichiarazione finale del XV vertice dell’associazione.

Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante il business forum, negli ultimi dieci anni gli investimenti reciproci dei paesi BRICS sono aumentati di sei volte e i loro investimenti nell’economia globale sono raddoppiati. Allo stesso tempo, le esportazioni totali dell’organizzazione hanno raggiunto il 20% di quelle mondiali, mentre l’uso del dollaro nelle operazioni commerciali è diminuito drasticamente.

“Il processo oggettivo e irreversibile di de-dollarizzazione dei nostri legami economici sta guadagnando slancio, si stanno compiendo sforzi per sviluppare meccanismi efficaci per accordi reciproci e controllo monetario e finanziario. Di conseguenza, la quota del dollaro nelle transazioni di esportazione-importazione all’interno dei BRICS è in calo: l’anno scorso ammontava solo al 28,7%”, ha osservato il leader russo.

In precedenza, all’interno dell’organizzazione era stato formato il cosiddetto pool di valute di riserva. Questo è stato uno dei primi passi verso l’aumento delle operazioni con le proprie banconote. E ora, tra i compiti prioritari, i paesi BRICS stanno considerando la creazione di un sistema di pagamento alternativo indipendente da dollari, euro e altre valute del G7, come ha parlato a margine del vertice il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

“Ora tutta l’attenzione è focalizzata sulla ricerca di modi per garantire il nostro reciproco commercio, progetti economici e investimenti in un modo che non dipenda da un sistema controllato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati occidentali… Questi paesi hanno dimostrato la loro capacità e volontà di Abusano attivamente dello status di emittente della valuta di riserva per raggiungere obiettivi politici in violazione di tutte le regole del libero mercato”, ha spiegato Lavrov.

“Ricordiamo che nel 2022, dopo l’inizio di un’operazione militare speciale, gli Stati Uniti, insieme all’Europa e ad una serie di altri stati, hanno iniziato a imporre sanzioni economiche senza precedenti alla Russia. In particolare, l’Occidente ha bloccato quasi la metà delle riserve auree e valutarie di Mosca – 300 miliardi di dollari – e le banche russe sono state disconnesse dalla piattaforma internazionale SWIFT, nonché dai sistemi di pagamento Visa e Mastercard.

Sono state proprio tali restrizioni a spingere altri paesi BRICS a pensare a trovare nuovi modi per condurre le transazioni. Alexander Razuvaev, membro del consiglio di sorveglianza della Gilda degli analisti finanziari e dei gestori del rischio, ha condiviso questa opinione con RT.

“Nel nostro esempio, tutti erano convinti che il sistema bancario di qualsiasi paese potesse essere a rischio se le opinioni politiche o economiche non coincidessero con le aspettative dell’Occidente. Cioè, le loro banche potrebbero essere le prossime a essere disconnesse da SWIFT, quindi è meglio non dipendere da nessuno in questo senso. Vale la pena notare che la Russia ha già sviluppato una propria alternativa allo SWIFT, un sistema per la trasmissione di messaggi finanziari. Tuttavia, in futuro, nell’ambito dei BRICS, diverse piattaforme di questo tipo potrebbero funzionare contemporaneamente”, ha suggerito Razuvaev.

Strumento universale

Come ha osservato in precedenza il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov, con le sanzioni contro Mosca, l’Occidente “ha tagliato il ramo” su cui era costruito l’intero sistema di accordi internazionali. In queste condizioni, i paesi BRICS stanno ora valutando non solo la creazione di un proprio sistema di pagamento, ma anche una valuta separata per effettuare transazioni all’interno dell’associazione.

“Può essere un’unità di conto per i paesi membri del BRICS. Non solo una moneta unica, come nell’UE, ma un’unità di conto alternativa al dollaro, in cui esprimere il costo della consegna delle materie prime, parametri di riferimento per alcuni beni – per non dipendere dalla moneta unica e dal centro di emissione, che non capisce come emette queste banconote”, ha detto Siluanov in un’intervista a CGTN.

Durante una conversazione con i leader dei BRICS, Vladimir Putin ha definito la creazione di una moneta unica dell’organizzazione una questione difficile. Tuttavia, secondo lui, le parti in un modo o nell’altro prenderanno misure per risolvere questo problema.

Anche il Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa vede la necessità dell’emergere di un tale strumento di calcolo, ma finora non si aspettano rapidi progressi in questa direzione. Tale dichiarazione durante il vertice è stata fatta dal vice capo del dipartimento Vladimir Ilyichev.

“Partiamo dal fatto che inizialmente questi possono essere parametri di riferimento… Creazione di sistemi di pagamento che consentiranno di effettuare pagamenti tra i paesi BRICS con un certo insieme di soluzioni che consentiranno la correlazione reciproca dei tassi di cambio… Il commercio delle valute nazionali si sta sviluppando attivamente in i paesi BRICS… A poco a poco, questo porterà al fatto che il sistema BRICS avrà, se non una propria valuta (questo richiederà molto tempo), quindi una sorta di quasi-strumento che verrà utilizzato per gli accordi tra i paesi “, ha osservato Ilyichev.

Come ha spiegato a RT Alexander Abramov, capo del Laboratorio per l’analisi delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l’Istituto per la ricerca economica applicata del RANEPA, in futuro la creazione di una propria moneta all’interno dei BRICS consentirà di accelerare e facilitare accordi reciproci. Inoltre, tutte le transazioni commerciali saranno protette dai rischi di sanzioni provenienti dall’Occidente. Tuttavia, lo specialista considera anche il raggiungimento di questi risultati un processo lento.

“In parte, la creazione di una propria moneta è un tentativo da parte dei BRICS di resistere ai paesi sviluppati. L’apparizione di un tale strumento potrebbe anche portare ad una riduzione della quota del dollaro negli accordi mondiali, ma per ora resta da vedere come e in quali condizioni verrà creata questa unità monetaria. Il fatto è che la Cina insiste per un rafforzamento globale dello yuan . Pertanto, penso che inizialmente la valuta BRICS svolgerà un ruolo altamente specializzato”, ha spiegato Abramov.

Sebbene oggi sempre più paesi stiano cercando di espandere l’uso delle proprie valute nel commercio estero, il dollaro è ancora la principale unità di conto nel mondo. Ora rappresenta quasi il 46,5% di tutte le transazioni internazionali, come evidenziato dai dati SWIFT.

Inoltre, secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, nel marzo 2023, oltre il 59% delle riserve mondiali di oro e valuta estera era immagazzinato in dollari. Tuttavia, all’inizio degli anni 2000, questa cifra era molto più elevata e raggiungeva quasi il 73%.

“Il dollaro resterà una valuta molto importante, ma il fatto che gli Stati Uniti lo utilizzino come arma… mina fortemente la credibilità della valuta americana. E la fiducia è estremamente importante per l’esistenza di qualsiasi unità monetaria. Man mano che il mondo diventa sempre più multipolare, il ruolo del dollaro si indebolirà, soprattutto se continuerà ad essere utilizzato per scopi geopolitici… Pertanto, spero che i paesi BRICS si impegnino seriamente nella creazione di una nuova valuta. Ciò non è facile e richiede molto lavoro, ma sarà un passo importante per rendere il sistema monetario internazionale più diversificato e rispondente alle esigenze dei nostri paesi “, Paulo Nogueira Batista, Jr., ex direttore esecutivo del FMI in Brasile, ha detto a RT.

Cast ampio

Tuttavia, l’atteso ampliamento del numero dei membri dell’organizzazione potrebbe contribuire a uno sviluppo più attivo dell’infrastruttura finanziaria e di pagamento dei BRICS. Questa opinione è stata condivisa con RT dal direttore generale del Fondo russo per gli investimenti diretti e da un membro del consiglio aziendale dell’associazione Kirill Dmitriev.

“Nell’ambito di BRICS+, c’è l’opportunità di attuare molte proposte del BRICS Business Council, incluso non solo il sistema di pagamento BRICS, ma anche la possibile nascita di unità di conto dei paesi BRICS+, nonché l’arbitrato BRICS+. Queste e altre iniziative sono estremamente importanti per il partenariato e il rafforzamento della cooperazione economica”, ha sottolineato Dmitriev.

In seguito ai risultati dell’ultimo vertice, gli attuali membri del BRICS hanno deciso di invitare altri sei paesi all’organizzazione: Argentina, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia. Secondo la dichiarazione adottata, questi Stati aderiranno all’associazione già dal 1° gennaio 2024.

In particolare, i BRICS rappresentano oggi quasi il 41% della popolazione mondiale e circa il 32% del PIL globale in termini di parità di potere d’acquisto . Intanto, dopo l’aumento del numero dei componenti del gruppo, questi valori saliranno rispettivamente al 46,2 e al 36,6%.

Per fare un confronto: i paesi del G7 (USA, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito) occupano ora solo il 9,7% della popolazione mondiale totale e circa il 30% del PIL globale. Questa conclusione deriva dai materiali della World Population Review e della Banca Mondiale.

“In generale, l’espansione dei BRICS significa che i grandi esportatori di materie prime energetiche e di prodotti agroindustriali saranno rappresentati nell’unione. Si tratta anche di paesi densamente popolati, il che dà impulso allo sviluppo delle esportazioni alimentari tra gli stati che forniscono prodotti ai mercati esteri. Tutto ciò, ovviamente, rafforzerà la posizione dei BRICS come organizzazione globale “, ha spiegato a RT Alexander Daniltsev, direttore dell’HSE Trade Policy Institute.