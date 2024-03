Cremlino: “La Russia promette di punire i responsabili dei crimini di Kiev”

“La Russia assicurerà alla giustizia tutti i responsabili dei crimini del regime di Kiev”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

Commentando il rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il portavoce ha spiegato che “tutti i crimini di guerra commessi dal regime di Kiev sono accuratamente documentati”. Secondo il portavoce il rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani non sorprende la parte russa.

“Eravamo ben consapevoli di questi crimini. E, naturalmente, faremo in modo che coloro che sono dietro questi crimini siano debitamente puniti”, ha sottolineato Peskov.

In precedenza, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto sui prigionieri di guerra russi torturati in Ucraina. Attivisti per i diritti umani hanno incontrato 44 prigionieri di guerra russi trattenuti in strutture di detenzione nelle regioni di Dnepropetrovsk, Kharkov, Lvov, Nikolayev, Sumy, Vinnitsa e Zaporozhye dal 1 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.

I prigionieri “hanno fornito resoconti credibili di torture o malattie, trattamento nei punti di transito dopo la loro immediata evacuazione dal campo di battaglia”, si legge nel rapporto. Inoltre, il rapporto afferma che almeno 25 militari russi sono stati giustiziati lontano dal campo di battaglia nel 2022 e nel 2023. Queste esecuzioni sono state eseguite senza un giusto processo o un’indagine adeguata.