Il ciclone “Daniel” si abbatte in Libia. Bilancio spaventoso: circa 3mila morti. Distrutta Derna

Interi villaggi spazzati via nel nord-est del paese. Migliaia di dispersi e sfollati. Le autorità affermano che queste inondazioni non si verificavano da 40 anni

Oltre 2.800 persone sono state uccise e migliaia sono disperse a causa del ciclone “Daniel”, che ha colpito ieri, lunedì, il nord-est della Libia, prima di dirigersi verso il territorio egiziano. Lo riportano i media arabi e libici.

Il capo del governo libico nominato dal Parlamento, Osama Hammad – riporta il Libya Akhbar – ha affermato che interi quartieri della città di Derna, dove si trovavano migliaia di cittadini, sono scomparsi in mare, sottolineando che il governo ha dichiarato la città zona disastrata, imponendo il coprifuoco e lo stato di emergenza nella Libia orientale. A causa dell’uragano e delle inondazioni che hanno colpito la regione.

I rapporti indicano che le forti piogge che hanno accompagnato l’uragano Daniel hanno provocato centinaia di morti a causa delle inondazioni, mentre decine sono ancora dispersi e centinaia di altri sono sfollati.

Le improvvise alluvioni hanno sommerso intere zone, fino a Derna, una città di circa 200.000 abitanti situata sulla valle che porta il suo nome. Diverse le dighe crollate sotto la forza delle acque, che hanno letteralmente sommerso interi villaggi.

Forti piogge e inondazioni hanno spazzato via gli abitanti delle città di Al-Bayda, Sousse, Al-Marj, Tobruk e tutte le città e i villaggi di Al-Jabal Al-Akhdar e della costa orientale, fino a Bengasi.

La quantità di pioggia registrata ha raggiunto i 400 millimetri nelle aree di Al Jabal Al Akhdar, una quantità non registrata nella regione da più di 4 decenni.

In seguito al disastro naturale, il governo di unità nazionale ha adottato, nel corso di una riunione di emergenza, una serie di misure, tra cui la dichiarazione di tre giorni di lutto e l’abbassamento delle bandiere a mezz’asta, ha sottolineato la necessità di ignorare le differenze politiche e ha diretto il trasferimento dei fondi a tutti i comuni colpiti dalle alluvioni nella parte orientale del Paese.

Da parte sua, il governo ha invitato le autorità interessate ad adottare le misure e le procedure eccezionali necessarie per far fronte al disastro e ha deciso di sospendere le attività didattiche nelle scuole fino a giovedì e di convertire le scuole di Bengasi in centri di accoglienza.

Ciò è stato preceduto dalla dichiarazione dello stato di allerta, dall’imposizione del coprifuoco e dalla chiusura dei principali siti petroliferi del paese.

La tempesta Daniel si sta dirigendo verso il territorio egiziano, dove il suo impatto dovrebbe essere limitato dopo aver perso la sua forza dopo essere approdata in Libia.

Qais Al-Fakhri, capo della Mezzaluna Rossa a Bengasi, ha dichiarato in dichiarazioni di oggi, lunedì: “Abbiamo registrato almeno 150 morti dopo il crollo degli edifici”. Ci aspettiamo che il bilancio delle vittime salga a 250”.

Dal canto suo, la missione delle Nazioni Unite in Libia ha affermato che sta seguendo da vicino gli sviluppi della tempesta e fornirà “aiuti urgenti per sostenere gli sforzi di risposta a livello locale e nazionale”.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato in un comunicato che si sta coordinando con le Nazioni Unite e le autorità libiche per fornire aiuti alle persone colpite dall’uragano. Aiuti sono stati annunciati anche da altri paesi.

