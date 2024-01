E’ morto Gigi Riva, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi

1 di 9

E’ morto Gigi Riva, leggenda del calcio italiano degli anni ’60/’70. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari dopo un infarto accusato ieri.

Riva resta il capocannoniere della Nazionale con 35 reti (in 42 presenze totali) e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970. Attualmente era presidente onorario della squadra sarda e aveva 79 anni compiuti lo scorso novembre.

Con Riva scompare uno dei più grandi attaccanti della storia calcistica italiana e mondiale. Con la nazionale italiana, si era laureato campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Dal 1990 al 2013 è stato inoltre team manager degli azzurri.

Tra ruoli di calciatore e accompagnatore dell’Italia ha partecipato a sei mondiali, tra cui quello vittorioso di Germania nel 2006 (targato Lippi), quello di Stati Uniti 1994, perso in finale, e a cinque europei, tra cui i due di Belgio-Paesi Bassi del 2000 e Polonia-Ucraina nel 2012, persi in finale. Con la nazionale ha più volte incontrato un’altra leggenda come Pelè, re del Brasile calcistico, scomparso nel dicembre del 2022.