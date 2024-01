Biden: “Soluzione a due Stati non impossibile con Netanyahu”. Ma Bibi resta contrario

Colloquio a distanza tra il presidente israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente americano Joe Biden sul conflitto in Medio Oriente e sulla creazione di due stati nella terra tra Palestina e i territori occupati da Israele. Bibi, che ha sempre ostacolato la creazione di due stati, non cede sul punto e fa sapere che le truppe israeliane resteranno nella Striscia di Gaza.

Tuttavia, per il presidente Biden la creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto il premier israeliano Benyamin Netanyahu. “No, non lo è”, ha risposto Biden a chi gli chiedeva se fosse impossibile una soluzione a due Stati con Netanyahu. Il presidente ha quindi spiegato che il primo ministro di Israele non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati e ce ne sono diversi tipi: “Ci sono numerosi tipi di soluzioni a due Stati. Ci sono Paesi che sono membri dell’Onu e non hanno le loro forze armate. Penso che ci sono modalità in cui potrebbe funzionare”, ha messo in evidenza Biden.

“Vendere l’illusione che Biden stia cercando di parlare dello Stato palestinese non inganna il nostro popolo”. Lo ha detto il rappresentante di Hamas Izzat al-Richiq su Telegram respingendo così le affermazioni del presidente Usa su uno Stato palestinese. “Biden – ha aggiunto – è un partner a pieno titolo nella guerra del genocidio e il nostro popolo non si aspetta nulla di buono da lui”.

“Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese”. Questa – secondo l’ufficio di Netanyahu – la posizione ribadita da Benyamin Netanyahu nella conversazione di ieri con Joe Biden. Netanyahu – ha aggiunto l’ufficio riferendosi ai resoconti sul fatto che Netanyahu non si sia opposto alla soluzione dei 2 Stati – “ha ripetuto la sua posizione coerente da anni” annunciata anche in conferenza stampa il giorno prima del colloquio con Biden.

Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa Joe Biden è tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestinese. E che Israele – ha fatto sapere la Casa Bianca dopo il colloquio di 40 minuti tra i due – deve ridurre i danni subiti dai civili a Gaza.

Ma le difficoltà di Bibi non si registrano solo con Washington: anche in Europa l’Alto rappresentante Josep Borrell ha detto senza giri di parole che “il governo di Israele” guidato da Netanyahu rappresenta “un impedimento” ad una qualsiasi soluzione del conflitto, e che la comunità internazionale dovrebbe “imporre dall’esterno” la soluzione a 2 Stati.

Intanto Bibi crolla nei sondaggi. A certificare la caduta libera nel gradimento popolare, lo stesso sondaggio del Maariv rivela che Netanyahu si ferma al 31% di consensi, rispetto al 50% di Gantz. Se è vero che i sondaggi possono sbagliare, è tuttavia innegabile che il premier più longevo della storia di Israele non sia mai stato tanto in difficoltà, senza contare i guai giudiziari che lo vedono sotto processo a Gerusalemme per corruzione, frode e abuso di potere. Nel Likud insomma c’è già chi si prepara alla successione. Fonti anonime del partito hanno riferito al Jerusalem Post di considerare finita la sua epoca e contati i suoi giorni al potere.

La sensazione prevalente tra la base del partito, secondo le stesse fonti, è che oltre a non aver saputo prevenire l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso Netanyahu ora non sia in grado di mantenere la promessa di distruggere la fazione islamica e far tornare tutti gli ostaggi a casa. Ad alimentare la congiura pesa anche il fatto che se il Likud scendesse davvero a 16 seggi come prevedono i sondaggi, molti dei pesi massimo del partito sarebbero a rischio rielezione. Per questo sarebbero già cominciate le grandi manovre per la successione: in pole position si parla dell’attuale ministro della Difesa Yoav Gallant, non a caso molto più allineato alle posizioni americane nelle ultime dichiarazioni; ma in lizza ci sarebbero anche il responsabile degli Esteri Israel Katz, quello dell’Economia Nir Barkat e l’attuale presidente della Commissione Affari costituzionali Yuli Edelstein. L’ex premier Ehud Barak ha chiesto elezioni al massimo entro giugno “prima che sia troppo tardi”, ovvero prima che le liti tra Netanyahu e gli Usa portino la sicurezza di Israele “nell’abisso”.

Non da meno è stato il vice di Benny Gantz, l’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot che pure è ministro del Gabinetto di guerra: “È necessario entro qualche mese riportare l’elettore israeliano alle urne per rinnovare la fiducia, perché in questo momento non c’è fiducia. Come possiamo continuare così con una leadership che ci ha miseramente deluso?”, è sbottato. Al 105esimo giorno di guerra – mentre lunedì prossimo i ministri degli Esteri di Israele e Palestina saranno separatamente a Bruxelles al Consiglio Esteri della Ue e una delegazione di Hamas è volata a Mosca – l’Idf continua a martellare la Striscia dove è stato eliminato in un attacco mirato Wael Abu-Fanounah, membro anziano della Jihad islamica e vice capo delle operazioni psicologiche di guerra dell’organizzazione.

Il portavoce militare ha spiegato che era l’uomo che creava e distribuiva i video shock degli ostaggi israeliani. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, altre 12 persone sono state uccise in un attacco vicino all’ospedale Shifa di Gaza City. Mentre in Cisgiordania un 17enne palestinese è morto in scontri con l’esercito: aveva anche la cittadinanza americana, un altro motivo di attrito tra Washington e lo Stato ebraico.