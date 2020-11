E’ morto Diego Armando Maradona, il più grande campione di tutti i tempi

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

E’ morto Diego Armando Maradona, il più grande campione di calcio di tutti i tempi. Aveva soli 60 anni. Il “Pibe de Oro”, come era chiamato, era stato sottoposto qualche settimana addietro ad un delicato intervento chirurgico al cervello. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al sopraggiungere di un arresto cardiaco, nella casa di Tigre, città nella provincia di Buenos Aires.

Diego Maradona ha fatto la storia del calcio. Il più grande successo il campione lo ha avuto in Italia quando agli inizi degli anni ’80 il presidente Ferlaino dal Barcellona lo portò al Napoli. Per la città partenopea fu l’apoteosi. Con Maradona il Napoli era imbattibile, e vinse due scudetti, oltre a coppe Italia, e altre competizioni, come l’Uefa. Nell’86, ai mondiali in Messico l’Argentina vinse il campionato del mondo grazie alle prodezze di Maradona. Lasciato il calcio, si avventurò come allenatore.

Alla notizia della morte del grande campione, Napoli è letteralmente sotto choc. Ha perso il suo idolo più grande. Il Sindaco Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino e annuncia: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”.

La notizia della morte del campione, alla quale molti all’inizio hanno stentato a credere, è rimbalzata dapprima sui telefonini. In pieno centro, in piazza Municipio si è levata una sola voce: “Era il più grande di tutti”.

I tifosi del Napoli hanno acceso decine di lumini votivi nella piazzetta ai Quartieri Spagnoli davanti al murale di Maradona. Nella piazzetta c’è un piccolo bar con decine di foto e magliette di Maradona, davanti al quale I tifosi si raccolgono. Il bar ha acceso in proiettore su cui scorrono le immagini dei gol. Nella piazzetta, un donna al primo piano ha appeso allo stenbdipanni al balconcino una maglia del Boca Juniors con il numero 10, la prima maglia di Maradona.

Una foto di Maradona che esulta in maglia azzurra e la scritta “Per sempre” con un simbolo del cuore in azzurro. Così il Napoli reagisce su Twitter alla notizia. “Ciao Diego”, conclude il club.

