Ombre sul Nobel per la Pace a Machado. Comitato indaga su fuga di notizie per scommesse

Ombre sul Premio Nobel. L’Istituto norvegese indagherà se vi siano state fughe di notizie in anticipo sul vincitore del premio per la pace assegnato a Maria Corina Machado per permettere a scommettitori di incassare cifre notevoli dalla vittoria dell’esponente politica, nota per la sua opposizione al presidente venezuelano Maduro nonché per il suo aperto sostegno al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il comitato indaga appunto su un presunto caso di scommesse, come riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu citando media norvergesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Aftenposten, il direttore dell’Istituto Nobel norvegese Kristian Berg Harpviken ha chiamato Machado alle 10:50 ora locale per informarla che aveva vinto il premio Nobel per la pace.

Nel frattempo, la società di scommesse elettorali Polymarket – si legge nell’articolo – ha dichiarato in un post su X che la vittoria di Machado poteva essere prevista ore prima dell’annuncio del premio tramite scommesse sul sito web.

In seguito a questo post, le scommesse su Machado, noto per il suo sostegno a Netanyahu, sono improvvisamente aumentate, sollevando dubbi sulla possibile fuga di informazioni dal Comitato norvegese per il Nobel.

“Secondo i dati pubblicati sul sito web di Polymarket, alle 00:40 ora norvegese, le scommesse sulla vittoria di Machado erano del 3,75%. Questa percentuale è salita al 7,6% alle 00:45 e al 39% all’01:00. Poi, alle 02:00, le scommesse sulla vittoria di Machado hanno registrato un’impennata inaspettata, raggiungendo il 72,8%”, riporta l’articolo.

Mentre le scommesse sulla vittoria di Machado erano al minimo, le previsioni per il vincitore di questa corsa includevano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Yulia Navalnaya, la moglie del leader dell’opposizione Alexei Navalny, morto in una prigione russa.

Il quotidiano finanziario norvegese Finansavisen ha riportato che alcuni utenti che avevano previsto la vincita di Machado avevano depositato sul sito di scommesse somme di denaro che andavano da 300.000 corone norvegesi (circa 30.000 dollari) a circa 68.000 dollari. È anche degno di nota il fatto che alcuni di questi conti siano stati aperti in giornate in cui le quote erano in aumento.

Il direttore dell’Istituto Nobel norvegese Harpviken ha annunciato nella sua dichiarazione che verrà avviata un’indagine per sospetta fuga di notizie.

Harpviken, che non ha condiviso dettagli sulle modalità di svolgimento dell’indagine ma ha affermato che “potrebbe trattarsi di una fuga di notizie digitali”, ha dichiarato: “È troppo presto per affermare con certezza che le informazioni siano trapelate. Tuttavia, indagheremo sulla questione”.

Il presidente del comitato norvegese per il Nobel, Jorgen Watne Frydness, ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna fuga di notizie all’interno del comitato e ha sostenuto che le candidature al premio Nobel per la pace sono state tenute segrete “con successo” per anni.

“Machado, vincitore del premio Nobel per la pace 2025, si distingue per il suo sostegno a Netanyahu.

In Venezuela, la leader dell’opposizione Machado porta avanti una politica che pone l’accento sui temi delle “strette relazioni con l’Occidente e gli Stati Uniti”.

Machado, che è stata licenziata e condannata a una breve pena detentiva durante le proteste nazionali contro il governo Maduro nel 2014, è nota per aver definito la sua linea politica sostenendo Israele”.

Secondo quanto riportato dai media, Machado avrebbe chiesto a Netanyahu di mediare con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un intervento in Venezuela nel 2018. Nella richiesta, Machado aveva insistito sul fatto che, se fosse salito al potere, avrebbe ristabilito le relazioni diplomatiche con Israele, interrotte nel 2009.

Le relazioni diplomatiche tra Venezuela e Israele si sono interrotte quando l’ex presidente Hugo Chavez ha espulso l’ambasciatore israeliano in seguito agli attacchi israeliani a Gaza nel 2009.

Nel 2019, Machado ha condiviso un messaggio di sostegno a Israele sull’account della piattaforma social media della società statunitense X, affermando: “Il mio messaggio al popolo ebraico in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza dello Stato di Israele: la lotta del Venezuela è la lotta di Israele”.

Il partito Vente Venezuela di Machado ha firmato un “accordo di cooperazione strategica” con il partito al governo in Israele, il Likud, nel luglio 2020. Secondo il testo pubblicato sul sito web ufficiale del partito, l’accordo include obiettivi politici, ideologici, sociali, strategici e di sicurezza comuni.

Machado, che ha espresso apertamente il suo sostegno a Israele in varie interviste e raduni, ha dichiarato in una delle interviste rilasciate a organizzazioni mediatiche con sede in Israele: “Quando governerò il Venezuela, il mio governo trasferirà la nostra ambasciata israeliana a Gerusalemme”.

Machado ha espresso il suo sostegno all’amministrazione di Tel Aviv durante il genocidio israeliano contro Gaza, iniziato nell’ottobre 2023.

Durante gli scontri tra Iran e Israele nell’aprile 2024, Machado scrisse sull’account della piattaforma social media della società statunitense X: “Offro la mia solidarietà allo Stato e al popolo di Israele di fronte all’attacco diretto del regime iraniano”.

In una dichiarazione scritta, il CAIR, una delle più grandi organizzazioni per i diritti civili dei musulmani negli Stati Uniti, ha affermato che la decisione del Comitato per il Nobel di assegnare il premio a “qualcuno che sostiene il fascismo anti-musulmano e il partito razzista Likud di Israele” invece che a coloro che si opponevano al genocidio di Gaza era “inaccettabile” e ha chiesto al Comitato per il Nobel di riconsiderare la decisione alla luce delle informazioni condivise.