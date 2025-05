Papa XIV inizia il pontificato, 150 delegazioni da tutto il mondo

Oltre 150 delegazioni da tutto il mondo alla Messa per l’inizio di Pontificato di Leone XIV. Saranno presenti Reali, capi di Stato e di governo, oltre alle delegazioni ecumeniche e delle altre religioni. Leone XIV, prima della Messa, saluterà i fedeli attraversando in jeep i vari reparti di Piazza San Pietro.

Scelti i cardinali per il rito dell’imposizione del Pallio e la consegna dell’Anello del Pescatore, provenienti da continenti diversi.

Sono oltre 150 le delegazioni, provenienti da tutto il mondo, che parteciperanno domani, domenica 18 maggio, alla Messa per l’inizio del Ministero petrino del vescovo di Roma, Leone XIV. Per l’Italia ci saranno, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dal Perù il presidente della Repubblica Dina Ercilia Boluarte Zegarra, a rappresentare gli Stati Uniti il vice presidente, James David Vance, e il segretario di Stato Marco Antonio Rubio.

Peesenti fra i tanti altri i sovrani regnanti, i Reali di Spagna Felipe e Letizia, del Belgio Filippo e Mathilde, il principe di Monaco Alberto con la consorte Charlene. In Piazza San Pietro ci sarà anche il principe Edoardo di Edimburgo.

Presenti al rito anche le delegazioni ecumeniche e rappresentanti delle altre religioni. Un’ora prima della Messa, alle 9, Leone XIV partirà con la jeep dal Piazzale Petriano e dall’Arco delle Campane entrerà in Piazza San Pietro, attraversando i vari reparti per salutare tutti i presenti.

Per il rito dell’imposizione del Pallio e la consegna dell’Anello del Pescatore, sono stati scelti tre cardinali provenienti da continenti diversi, come indica l’ordine di servizio della Messa curato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice: il cardinale francese Dominique Mamberti, dell’ordine dei diaconi, imporrà il Pallio al Papa. Il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, della Repubblica Democratica del Congo e appartenente all’ordine dei presbiteri, invocherà con una speciale preghiera la presenza e l’assistenza del Signore sul Successore di Pietro. Il cardinale filippino Luis Antonio Gokim Tagle, dell’ordine dei vescovi, consegnerà al Papa l’Anello del Pescatore.

Per il Rito dell’obbedienza sono stati scelti i cardinali Frank Leo (Canada), Jaime Spengler (Brasile) e John Ribat (Papua Nuova Guinea). Al rito dell’obbedienza parteciperanno anche il vescovo di Callao (Perú) monsignor Luis Alberto Barrera Pacheco, un sacerdote, un diacono, 2 religiosi: suor Oonah O’Shea, superiora generale delle religiose di Notre Dame de Sion e presidente dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali, e il preposito generale dei Gesuiti Arturo Sosa, quindi una coppia di sposi e 2 giovani.

Al termine della celebrazione il Papa sosterà davanti all’Altare della Confessione per salutare le delegazioni ufficiali.