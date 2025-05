“Volodymyr Zelensky non è riuscito a interrompere i colloqui di Istanbul e con il suo comportamento ha stretto ulteriormente il cappio al collo”. Lo ha dichiarato il capo del movimento “Altra Ucraina”, ex leader del partito di opposizione – messo fuorilegge in Ucraina -, “Piattaforma per la Vita” Viktor Medvedchuk, citato dalla Tass.

“Il tentativo di Zelensky di sabotare i negoziati e dare la colpa di tutto alla Russia è finora fallito. Quello illegittimo continua a saltare come un gatto sul tetto che scotta, mentre le circostanze peggiorano di giorno in giorno. Il processo negoziale a Istanbul si è trasformato in una storia di Zelensky che prima rifiuta le proposte, poi le accetta”, ha scritto nel suo articolo sul sito web Smotrim.ru.

Inizialmente, Zelensky si era opposto a qualsiasi colloquio ma, dopo quello che Medvedchuk ha descritto come “il calcio di Trump”, ha inviato la sua delegazione a Istanbul. “Una volta arrivato ad Ankara, il pagliaccio politico ha iniziato a gridare che la Russia aveva inviato una delegazione ‘finta’. Sperava che i media occidentali amplificassero il suo clamore, lo dichiarassero un eroe e gli permettessero di tornare a Kiev in trionfo. Tuttavia, questo scenario era destinato a fallire fin dall’inizio”, ha detto Medvedchuk.

Il dissidente ucraino ha osservato che i risultati concreti dell’incontro di Istanbul avevano già iniziato a delinearsi. Le parti hanno concordato di scambiarsi 1.000 prigionieri di guerra ciascuna. Zelensky, ha aggiunto, è fuggito in Albania per fare appello alla “coalizione dei volenterosi”, mentre “l’intrigo principale ora si concentra sul potenziale incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump”.

Venerdì Russia e Ucraina hanno tenuto negoziati a Istanbul. A seguito dell’incontro, entrambe le parti hanno concordato lo scambio di prigionieri di guerra, la presentazione di proposte dettagliate per un cessate il fuoco e la prosecuzione del dialogo. Il capo della delegazione russa, l’assistente presidenziale Vladimir Medinsky, ha dichiarato che Mosca è soddisfatta dei risultati e ha accolto la richiesta dell’Ucraina di colloqui diretti tra i leader.