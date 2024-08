Presidente Iran a Macron: “Usa e Occidente hanno sostenuto l’uccisione di Haniyeh”

Gli Stati Uniti e l’Occidente hanno sostenuto l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian al suo omologo francese, Emmanuel Macron, durante la loro telefonata. Lo riporta la Tass.

“Le azioni criminali e terroristiche del regime sionista di Israele contro la popolazione oppressa e vulnerabile di Gaza e l’uccisione di Haniyeh, ospite ufficiale dell’Iran, mirano a incendiare la regione e, purtroppo, gli Stati Uniti e i paesi occidentali hanno sostenuto questo regime nei suoi crimini, genocidio e massacro, invece di condannarlo”, ha affermato Pezheskian, citato dall’ufficio stampa.

“Se gli Stati Uniti e i paesi occidentali vogliono davvero porre fine alla guerra e all’instabilità nella regione, devono immediatamente smettere di vendere armi e di sostenere il regime sionista e fare pressione su di esso affinché cessi il genocidio e gli attacchi nella Striscia di Gaza e concordi un cessate il fuoco”, ha sottolineato.

Secondo Pezeshkian, i principi chiave della politica estera di Ian sono il rifiuto delle guerre e gli sforzi per la pace nel mondo intero. “In conformità con il diritto internazionale, l’Iran non dirà mai silenzio di fronte alla violazione dei suoi interessi e della sua sicurezza”, ha promesso e ha condannato gli Stati Uniti e l’Occidente per aver praticato doppi standard sostenendo “il regime, che non osserva alcuna norma internazionale”.

Il 31 luglio, il movimento radicale palestinese Hamas ha dichiarato che il presidente del Politburo Yahya Haniyeh è stato ucciso in un attacco israeliano alla sua residenza a Teheran, dove era arrivato per partecipare all’insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC, unità militari d’élite dell’Iran) ha dichiarato che Haniyeh è stato ucciso da un razzo a corto raggio con una testata di circa 7 chilogrammi, aggiungendo che il suo assassinio è stato organizzato da Israele con il supporto degli Stati Uniti.